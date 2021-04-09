«Забвению не подлежит». Минобороны рассекретит архивные материалы о зверствах нацистах

Министерство обороны опубликует архивные документы о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны. Материалы разместят в разделе «Забвению не подлежит» на сайте ведомства, сообщает «Московский комсомолец».

Широкой общественности станут доступны свидетельства об условиях содержания заключенных, списки погибших. Также на сайте появятся выпуски газет военного времени и документы немецких оккупационных властей.

На портале РБК отмечается, что проект приурочен к 11 апреля 1945 года. Именного тогда было восстание узников немецкого концлагеря Бухенвальд.

В этот день они вспоминали тех , кто был замучен в концлагерях. Олег Богданов

«Московский комсомолец» отмечает, что решение рассекретить архивные документы было принято еще в 2007 году после подписания Анатолием Сердюковым (тогда он был министром обороны России) соответствующего приказа.

В марте этого года Минобороны опубликовало другой приказ, который отменяет документ Сердюкова. Решение было принято из-за введения в действие другого акта, который расширяет временной исторический интервал опубликования архивных документов и их список.