Зачем кормить тещу блинами. Традиции и обычаи пятого дня Масленицы

Традиции Тещиных вечерок
Если в среду зять ходил к теще на блины, то сегодня все происходит наоборот.
Пятый день на Масленичной неделе посвящен семейному общению и укреплению родственных связей. В пятницу молодые должны особенно проявить любовь и уважением к старшим. Поэтому зять готовят богатый стол в знак уважения теще, а та приходит к нему в гости.
Что нельзя делать в пятницу
- Предаваться унынию, жаловаться на близких и родственников другим людям — это напрочь испортит отношения вплоть до следующей Масленицы.
- Выбрасывать старые вещи.
- Выметать пол возле порога — можно вымести удачу, поселившуюся в доме.
Какие блины испечь
В этот день можно и поэкспериментировать, и приготовить классические блины, подав их со сметаной, медом или вареньем. Особенно рекомендуют приготовить нежные и толстые блины, например — заварные на кефире.
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