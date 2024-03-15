15 марта
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Жизнь

Зачем кормить тещу блинами. Традиции и обычаи пятого дня Масленицы

Пятый день Масленицы носит название "Тещины вечерки". О том, как отпраздновать масленичную пятницу, расскажет altapress.ru.

Блины. Сковорода.
Блины. Сковорода.
СС0

Традиции Тещиных вечерок

Если в среду зять ходил к теще на блины, то сегодня все происходит наоборот.

Пятый день на Масленичной неделе посвящен семейному общению и укреплению родственных связей. В пятницу молодые должны особенно проявить любовь и уважением к старшим. Поэтому зять готовят богатый стол в знак уважения теще, а та приходит к нему в гости.

Что нельзя делать в пятницу

  • Предаваться унынию, жаловаться на близких и родственников другим людям — это напрочь испортит отношения вплоть до следующей Масленицы.
  • Выбрасывать старые вещи.
  • Выметать пол возле порога — можно вымести удачу, поселившуюся в доме.

Какие блины испечь

В этот день можно и поэкспериментировать, и приготовить классические блины, подав их со сметаной, медом или вареньем. Особенно рекомендуют приготовить нежные и толстые блины, например — заварные на кефире.

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