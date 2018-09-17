«Личный кабинет» ИП и юрлица на портале «Госуслуги» упрощает процесс взаимодействия вашего предприятия с органами власти. Через него можно заказать государственные и муниципальные услуги, записаться на прием в ведомство, оплатить налоги и госпошлины, получить информацию о планируемых и текущих проверках контрольно-надзорных органов.

Зачем нужен «Личный кабинет» юрлица или ИП на портале «Госуслуги».

В «Личный кабинет» также можно внести данные о предприятии, его сотрудниках и предоставить некоторым из них доступ к различным информационным системам через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — на ее основе работает портал «Госуслуги».

Также учетная запись портала «Госулсуги» позволяет войти в «Личные кабинеты» на сайтах разных государственных учреждений — Федеральной налоговой службы РФ, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда социального страхования РФ и других.

В учетную запись юрлица и ИП можно добавить транспорт предприятия и получать информацию о штрафах ГИБДД.

Юридические лица могут внести в «Личный кабинет» данные о своих филиалах.

Как устроен «Личный кабинет» ИП и юрлица на портале «Госуслуги»?

На главной странице «Личного кабинета» (вкладка «Обзор») есть несколько разделов: «Общая информация» (сведения о предприятии), «Транспорт и вождение», «Контрольно-надзорная деятельность».

Здесь же есть еще две вкладки: одна — с уведомлениями от портала, вторая — с настройками.

Справа расположено меню, где указана роль человека, вошедшего в «Личный кабинет» (руководитель, администратор или сотрудник) и перечень действий на портале, которые ему доступны.

Роли в «Личном кабинете» ИП/юрлица и их права

Доступ в «Личный кабинет» ИП или юрлица могут получить несколько пользователей. Каждому из них присваивается роль с определенным набором возможностей и действий, которые он может выполнять.

Инфографика. Права разных пользователей в «Личном кабинете»

Инфографика. Иллюстрация: архив портала gosuslugi.ru

Руководитель Просмотр: общих данных организации,

сведений о транспортных средствах,

информации о сотрудниках организации,

всех заявлений в ленте уведомлений,

всех записей на прием в ведомство,

всех сообщений в службу поддержки,

госпочты. Редактирование: общих данных организации,

сведений о транспортных средствах,

информации о сотрудниках организации. Создание: черновиков заявлений,

записи на прием в ведомство,

сообщений в службу поддержки.

Администратор Просмотр: общих данных организации,

сведений о транспортных средствах,

информации о сотрудниках организации,

всех заявлений в ленте уведомлений,

всех записей на прием,

всех сообщений в службу поддержки,

госпочты.

Сотрудник с правом на создание черновиков Просмотр: общих данных организации,

своих заявлений,

своих записей на прием,

своих сообщений в службу поддержки. Создание: черновиков заявлений,

сообщений в службу поддержки.

Сотрудник без прав доступа Просмотр: общих данных по организации,

своих обращений в службу поддержки. Создание: сообщений в службу поддержки.

Руководителю и администратору также доступны данные о штрафах ГИБДД, судебных задолженностях, контрольно-надзорной деятельности. Они же могут настраивать push-уведомления от портала для себя и сотрудников.

К «Личному кабинету» ИП или юрлица может присоединиться пользователь с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги». Приглашения же можно отправлять и незарегистрированным на портале сотрудникам. Они присоединятся к «Личному кабинету» после регистрации и подтверждения учетной записи.

Отправить приглашение можно только с портала «Госуслуги». В мобильном приложении функция пока недоступна.

Маршрут. Как добавить сотрудника в «Личный кабинет»

Приглашать новых сотрудников в профиль организации или предпринимателя может руководитель либо администратор.

1 В разделе «Общая информация» «Личного кабинета» ИП или юрлица кликните на квадрат «Сотрудники». Второй вариант: в меню справа нажмите кнопку «Добавление и редактирование сотрудников».

2 На открывшейся странице нажмите кнопку «Пригласить сотрудника».

3 В анкете укажите данные нового сотрудника: его адрес электронной почты, фамилию, имя и другие.

4 Сотрудник получит письмо с пригласительной ссылкой на указанный адрес электронной почты.

5 Чтобы присоединиться к аккаунту организации, сотруднику нужно перейти по ссылке и авторизоваться на портале «Госуслуги». Пригласительная ссылка действует 60 дней.

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