Согласно самой распространенной теории, традиция символизирует борьбу добра и зла. Однако ней связывают и другие события, а священники советуют не придавать этому значения. Altapress.ru разобрался в истории возникновения ритуала.

Борьба добра и зла

Согласно первой версии, битва яиц — символ борьбы добра и зла. Скорлупа недоброго яйца не выдерживает натиска, и поэтому трескается. После битвы его необходимо съесть. Доброе яйцо же нужно поставить в красный угол.

Библейский сюжет

Вторая теория гласит, что яйцо символизирует камни. Они скрывали вход в пещеру, где было захоронено тело Иисуса Христа. Разбитая скорлупа олицетворяет скорое возвращение Бога к людям и разрушение камней.

Язычество

Битва яиц несет в себе языческую символику. Так соседи выясняли, у кого дом будет богаче и счастливее. А если скорлупа в руках гостя оказывалась прочнее, он оставлял яйцо в подарок хозяевам.

Детская забава

Однако по словам священников, традиция "биться яйцами" на Пасху не имеет отношения к православным ритуалам.

По мнению служителей церкви, это детская забава, не имеющая к православным традициям никакого отношения. Этому не стоит придавать мистическое значение.

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