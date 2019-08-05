Зачем омолаживать ленточные боры?

На примере Павловского, Тюменцевского и Завьяловского районов, где растет Касмалинский и Кулундинский ленточный бор, представители ЛХК «Алтайлес» наглядно показали, почему лесу полезны плановые рубки, может ли сосновый бор жить без вмешательства человека, а также почему следует снизить возраст рубок сосны.
В дальнейшем мы опубликуем также мнения ученых и экологов.
Причина первая. Больше света
Сосна относится к светлохвойным деревьям, которые, в отличие от темнохвойных, не могут быть разновозрастными в естественной среде. Для того, чтобы в ленточных борах появлялись новые сосны необходим свет — поэтому под пологом старых сосен, не дающих пробиться свету, ничего не растет.
Чтобы способствовать биоразнообразию леса и его обновлению, лесоводы проводят планомерные рубки — прореживая лес, они улучшают его освещение. Кроме того, на более освещенных территориях молодые сосны растут быстрее: их подрост составляет 40−50 см в год, в то время как на малоосвещенных участках — 12−14 см.
Причина вторая. Естественные силы природы
Во-вторых, как отмечают лесоводы, в искусственных посадках нет необходимости, если вовремя прореживать лес.
Валерий Савин,
директор по лесному хозяйству лесной холдинговой компании «Алтайлес»:
Для ленточных боров правило «сколько леса срубил, столько и посадил» не работает. При правильном ведении хозяйства посадками заниматься не нужно, необходимо использовать естественные силы природы, которые позволяют производить возобновление леса и применять правильные рубки.
Разновозрастность представляет особую ценность — таким образом поддерживается биоразнообразие леса, на разных участках которого будут существовать различные виды животных и растений. Важно, чтобы участки с соснами разных возрастов находились друг с другом в равном пропорциональном соотношении — каждая из территорий, засаженных соснами от 20 до 40, от 40 до 60, от 60 до 80 лет и т.д. занимала примерно 17% от всей площади леса.
Причина третья. Нельзя оставить лес без присмотра
Существует мнение, что за лесом не нужно следить, поскольку он существовал тысячелетиями без помощи человека. Разумеется, лес может жить и без вмешательства людей, правда, это приведет к неминуемым последствиям — ветровалам, буреломам, которые рано или поздно станут причиной пожара.
Так в Завьяловском районе в 1999 году от пожара пострадало свыше 450 га лесных насаждений, распространение огня удалось устранить на подступах к нефтебазе.
Сегодня на этом месте растет здоровый молодой лес — это результат работы лесоводов, которые расчистили сгоревший участок и на месте пожара высадили новый лес. Для самостоятельного восстановления и обновления лесу потребовалось бы более 100 лет.
Причина четвертая. Болезни леса
Сосна растет до 80 лет, после чего замедляется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода, у нее начинают появляться различные болезни. После 101 года рождения сосна окончательно перестает выполнять свои функции, её корневая система с высокой вероятностью будет заражена корневой губкой, которая способствует образованию ветровалов.
К примеру, в Тюменцевском районе Алтайского края на одном из участков леса по этой причине «вывалилось» более 100 сосен. На заваленных старыми деревьями, ветками и иголками лесных участках семечко взойти не сможет. Поэтому ветровалы необходимо расчищать.
Напомним, весной 2018 года алтайские экологи обратились в Рослесхоз с предложением увеличить на 20 лет возраст, с которого можно будет осуществлять рубки сосны в ленточных борах Алтайского края. «Алтайлес» тогда выступил против, поскольку такое решение погубит лесную отрасль края и навредит ленточным борам как уникальной экосистеме. Сейчас сосну можно пилить, если ей «исполнится» 101 год.
Цифра
В ленточных борах доля насаждений, находящихся в возрасте спелости, по многим лесничествам Алтайского края составляет от 72 до 80%. Это деревья старше 110 лет. В этом возрасте насаждения не выполняют многих экологических функций, главные из которых — выделение кислорода и поглощение углекислого газа, пыли, а также водорегулирующие (разрушенная корневая система). Поэтому необходимо омолаживать леса. Исследователи считают, что 40−60-летние сосняки в наибольшей степени поглощают углекислый газ и пыль, выделяют кислород и биологически активные вещества.
Мнение
Виктор Нефедьев,
главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук, доктор географических наук, Заслуженный лесовод РФ:
В целях формирования действительно устойчивых и защитных лесов, необходимо их омоложение путем проведения некогда известных рубок обновления и переформирования как минимум в объеме ежегодного прироста насаждений, без ограничения их интенсивности. Это обеспечит естественное возобновление лесов, а там, где этого не происходит предпринять меры по их воспроизводству.
Главным камнем преткновения в спорах о ведении лесного хозяйства стоит вопрос о рубке. Так что же такое рубка — благо или вред для леса? С теоретической точки зрения многое нам кажется неудобным, что на деле оказывается вполне рациональным. Только с помощью во время начатых и разумно произведённых рубок мы, лесоводы, в состоянии воспитать здоровые насаждения и вместе с тем иметь значительное пользование от леса, которое отнюдь нельзя оставлять без внимания при подсчёте доходов от лесного хозяйства.
Роман Покатилов