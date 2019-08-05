Зачем омолаживать ленточные боры?

«Рубки ухода» — на первый взгляд, страшное словосочетание. Потому что кажется, что нельзя рубить лес и тем самым оберегать его, давать ему развиваться. По этому поводу между руководителями лесопромышленых предприятий, учеными и экологами идет горячий спор. Altapress.ru решил выслушать мнения всех сторон.

Чтобы лес жил бесконечно долго, нужно обеспечивать смену старых насаждений на молодые

На примере Павловского, Тюменцевского и Завьяловского районов, где растет Касмалинский и Кулундинский ленточный бор, представители ЛХК «Алтайлес» наглядно показали, почему лесу полезны плановые рубки, может ли сосновый бор жить без вмешательства человека, а также почему следует снизить возраст рубок сосны.

В дальнейшем мы опубликуем также мнения ученых и экологов.

Причина первая. Больше света

Сосна относится к светлохвойным деревьям, которые, в отличие от темнохвойных, не могут быть разновозрастными в естественной среде. Для того, чтобы в ленточных борах появлялись новые сосны необходим свет — поэтому под пологом старых сосен, не дающих пробиться свету, ничего не растет.

Чтобы способствовать биоразнообразию леса и его обновлению, лесоводы проводят планомерные рубки — прореживая лес, они улучшают его освещение. Кроме того, на более освещенных территориях молодые сосны растут быстрее: их подрост составляет 40−50 см в год, в то время как на малоосвещенных участках — 12−14 см.

Годовой прирост сосны на осветленных участках Ольга Лисица Годовой прирост сосны на затененных участках Ольга Лисица

Причина вторая. Естественные силы природы

Во-вторых, как отмечают лесоводы, в искусственных посадках нет необходимости, если вовремя прореживать лес.

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству лесной холдинговой компании «Алтайлес»:

Для ленточных боров правило «сколько леса срубил, столько и посадил» не работает. При правильном ведении хозяйства посадками заниматься не нужно, необходимо использовать естественные силы природы, которые позволяют производить возобновление леса и применять правильные рубки.

Разновозрастность представляет особую ценность — таким образом поддерживается биоразнообразие леса, на разных участках которого будут существовать различные виды животных и растений. Важно, чтобы участки с соснами разных возрастов находились друг с другом в равном пропорциональном соотношении — каждая из территорий, засаженных соснами от 20 до 40, от 40 до 60, от 60 до 80 лет и т.д. занимала примерно 17% от всей площади леса.

Участок леса с достаточной интенсивностью рубки — дружный подрост под пологом Ольга Лисица Участок леса с низкой интенсивностью рубки — молодого леса нет Ольга Лисица

Причина третья. Нельзя оставить лес без присмотра

Существует мнение, что за лесом не нужно следить, поскольку он существовал тысячелетиями без помощи человека. Разумеется, лес может жить и без вмешательства людей, правда, это приведет к неминуемым последствиям — ветровалам, буреломам, которые рано или поздно станут причиной пожара.

Так в Завьяловском районе в 1999 году от пожара пострадало свыше 450 га лесных насаждений, распространение огня удалось устранить на подступах к нефтебазе.

Новый лес на месте сгоревшего 20 лет назад в Завьяловском районе Ольга Лисица

Сегодня на этом месте растет здоровый молодой лес — это результат работы лесоводов, которые расчистили сгоревший участок и на месте пожара высадили новый лес. Для самостоятельного восстановления и обновления лесу потребовалось бы более 100 лет.

Новый лес на месте ветровала в Завьяловском районе Ольга Лисица

Причина четвертая. Болезни леса

Сосна растет до 80 лет, после чего замедляется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода, у нее начинают появляться различные болезни. После 101 года рождения сосна окончательно перестает выполнять свои функции, её корневая система с высокой вероятностью будет заражена корневой губкой, которая способствует образованию ветровалов.

К примеру, в Тюменцевском районе Алтайского края на одном из участков леса по этой причине «вывалилось» более 100 сосен. На заваленных старыми деревьями, ветками и иголками лесных участках семечко взойти не сможет. Поэтому ветровалы необходимо расчищать.

Поваленные деревья. Сгнившая корневая система. Тюменцевский район Ольга Лисица

Напомним, весной 2018 года алтайские экологи обратились в Рослесхоз с предложением увеличить на 20 лет возраст, с которого можно будет осуществлять рубки сосны в ленточных борах Алтайского края. «Алтайлес» тогда выступил против, поскольку такое решение погубит лесную отрасль края и навредит ленточным борам как уникальной экосистеме. Сейчас сосну можно пилить, если ей «исполнится» 101 год.

Цифра

В ленточных борах доля насаждений, находящихся в возрасте спелости, по многим лесничествам Алтайского края составляет от 72 до 80%. Это деревья старше 110 лет. В этом возрасте насаждения не выполняют многих экологических функций, главные из которых — выделение кислорода и поглощение углекислого газа, пыли, а также водорегулирующие (разрушенная корневая система). Поэтому необходимо омолаживать леса. Исследователи считают, что 40−60-летние сосняки в наибольшей степени поглощают углекислый газ и пыль, выделяют кислород и биологически активные вещества.

Мнение

Виктор Нефедьев,

главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук , доктор географических наук , Заслуженный лесовод РФ:

В целях формирования действительно устойчивых и защитных лесов, необходимо их омоложение путем проведения некогда известных рубок обновления и переформирования как минимум в объеме ежегодного прироста насаждений, без ограничения их интенсивности. Это обеспечит естественное возобновление лесов, а там, где этого не происходит предпринять меры по их воспроизводству. Главным камнем преткновения в спорах о ведении лесного хозяйства стоит вопрос о рубке. Так что же такое рубка — благо или вред для леса? С теоретической точки зрения многое нам кажется неудобным, что на деле оказывается вполне рациональным. Только с помощью во время начатых и разумно произведённых рубок мы, лесоводы, в состоянии воспитать здоровые насаждения и вместе с тем иметь значительное пользование от леса, которое отнюдь нельзя оставлять без внимания при подсчёте доходов от лесного хозяйства.

Роман Покатилов