«Зачем рожали?». Россиянка заявила, что помощники депутата Госдумы советовали ей сдать детей в детдом

Девушка сообщила, что обратилась к депутату с просьбой о помощи, так как после лечения старшего сына у нее не осталось денег. После этого из аккаунта Боевой в Facebook ей якобы ответили: «Зачем рожали, если не тянете? Сдайте в детдом, если не можете заниматься этим самостоятельно. Возиться с вами Наталья Дмитриевна не будет».
Между тем, Наталья Боева утверждает, что подобных сообщений у себя в Facebook не видела. И что ее помощники также отрицают факт переписки. Депутат считает, что таким образом кто-то подставляет ее перед началом избирательной кампании.
«Мне аж плакать хочется, ну разве так можно? Вот так подставить человека можно? В жизни у меня не было, чтобы я сказала кому-то грубость», — отметила Боевая.