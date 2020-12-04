«Зачем рожали?». Россиянка заявила, что помощники депутата Госдумы советовали ей сдать детей в детдом

Многодетная мать из Краснодарского края Алина Дудерец обратилась к депутату Госдумы Наталье Боевой с просьбой выделить деньги на лекарства, однако помощники Боевой посоветовали ей сдать детей в детдом. Об этом женщина рассказала изданию «Подъем».

Девушка сообщила, что обратилась к депутату с просьбой о помощи, так как после лечения старшего сына у нее не осталось денег. После этого из аккаунта Боевой в Facebook ей якобы ответили: «Зачем рожали, если не тянете? Сдайте в детдом, если не можете заниматься этим самостоятельно. Возиться с вами Наталья Дмитриевна не будет».

Между тем, Наталья Боева утверждает, что подобных сообщений у себя в Facebook не видела. И что ее помощники также отрицают факт переписки. Депутат считает, что таким образом кто-то подставляет ее перед началом избирательной кампании.