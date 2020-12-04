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4 декабря
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Жизнь

«Зачем рожали?». Россиянка заявила, что помощники депутата Госдумы советовали ей сдать детей в детдом

Многодетная мать из Краснодарского края Алина Дудерец обратилась к депутату Госдумы Наталье Боевой с просьбой выделить деньги на лекарства, однако помощники Боевой посоветовали ей сдать детей в детдом. Об этом женщина рассказала изданию «Подъем».

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
СС0

Девушка сообщила, что обратилась к депутату с просьбой о помощи, так как после лечения старшего сына у нее не осталось денег. После этого из аккаунта Боевой в Facebook ей якобы ответили: «Зачем рожали, если не тянете? Сдайте в детдом, если не можете заниматься этим самостоятельно. Возиться с вами Наталья Дмитриевна не будет».

Между тем, Наталья Боева утверждает, что подобных сообщений у себя в Facebook не видела. И что ее помощники также отрицают факт переписки. Депутат считает, что таким образом кто-то подставляет ее перед началом избирательной кампании.

«Мне аж плакать хочется, ну разве так можно? Вот так подставить человека можно? В жизни у меня не было, чтобы я сказала кому-то грубость», — отметила Боевая.

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