За последние полтора месяца в Бочкари Целинного района решили переехать четыре семьи из Германии. Об этом 29 марта в ходе круглого стола ИД «Алтапресс» по развитию сельских территорий рассказал директор местного завода Вадим Смагин. По его словам, эти немцы ни к району, ни к селу ранее никакого отношения не имели.

Как выяснилось, о Бочкарях немецкие семьи узнают через интернет, прочитав, что это одно из лучших сел в Алтайском крае. Несмотря на то, что жилье там можно получить в служебное пользование, они готовы строиться сами.

Вадим Смагин,

генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:

Я думаю, данный тренд — только начало. Стоит ожидать определенного переселения русскоязычного населения, которое в свое время уехало из России. Консервативные европейцы, с которыми я общался, прежде всего, не согласны с тем воспитанием, которое сейчас транслируется в Германии и закладывается с детского сада. Думаю, что интерес будет не только к нашему селу. Люди будут искать уголки в России, где есть условия для жизни — работа, дороги, социальные объекты, спортивные секции.

По словам Вадима Смагина, немецкую семью, с которой он общался буквально на днях, прельщают сельские просторы на Алтае.

Вадим Смагин. Анна Зайкова

«В Германии им выделяли участок земли для строительства, но места мало, окна соседних домов впритык друг к другу. Для европейцев десять соток — это вау», — объяснил Смагин.

Отец немецкого семейства оказался человеком разносторонним — физиотерапевт по профессии, любит музыку и даже играет в хоккей на позиции вратаря.

Что происходит в Бочкарях

За последние годы численность населения в Бочкарях увеличилось с 1,3 тыс. человек до 1,8 тыс. По мнению Вадима Смагина, в перспективе в селе будут жить порядка 2,2 тыс. человек.

С участием государственной программ здесь возвели спортивный комплекс, подвели коммуникации для жилого микрорайона. За собственные средства предприятие отремонтировало детский сад, школу и ФАП.

«Для дальнейшего жилищного строительства прорабатываем вопрос сельской ипотеки. Достаточно интересная тема», — сообщил Вадим Смагин.

Хоккей в Бочкарях. Дмитрий Лямзин

Планируется, что в 2023 году будет газифицирован бочкаревский завод, а затем и все село. Экспертизу проходит проект новой общеобразовательной школы.