Как выяснилось, о Бочкарях немецкие семьи узнают через интернет, прочитав, что это одно из лучших сел в Алтайском крае. Несмотря на то, что жилье там можно получить в служебное пользование, они готовы строиться сами.
Вадим Смагин,
генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:
Я думаю, данный тренд — только начало. Стоит ожидать определенного переселения русскоязычного населения, которое в свое время уехало из России. Консервативные европейцы, с которыми я общался, прежде всего, не согласны с тем воспитанием, которое сейчас транслируется в Германии и закладывается с детского сада. Думаю, что интерес будет не только к нашему селу. Люди будут искать уголки в России, где есть условия для жизни — работа, дороги, социальные объекты, спортивные секции.
По словам Вадима Смагина, немецкую семью, с которой он общался буквально на днях, прельщают сельские просторы на Алтае.
«В Германии им выделяли участок земли для строительства, но места мало, окна соседних домов впритык друг к другу. Для европейцев десять соток — это вау», — объяснил Смагин.
Отец немецкого семейства оказался человеком разносторонним — физиотерапевт по профессии, любит музыку и даже играет в хоккей на позиции вратаря.
Что происходит в Бочкарях
За последние годы численность населения в Бочкарях увеличилось с 1,3 тыс. человек до 1,8 тыс. По мнению Вадима Смагина, в перспективе в селе будут жить порядка 2,2 тыс. человек.
С участием государственной программ здесь возвели спортивный комплекс, подвели коммуникации для жилого микрорайона. За собственные средства предприятие отремонтировало детский сад, школу и ФАП.
«Для дальнейшего жилищного строительства прорабатываем вопрос сельской ипотеки. Достаточно интересная тема», — сообщил Вадим Смагин.
Планируется, что в 2023 году будет газифицирован бочкаревский завод, а затем и все село. Экспертизу проходит проект новой общеобразовательной школы.