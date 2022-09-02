2 сентября
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Жизнь

Зачем 2 сентября просить о мужике. Приметы и традиции Самойлова дня

Мужским днем на Руси считали 2 сентября — в честь пророка Самуила, заступника сильного пола. Потому и назвали этот праздник — Самйолов день. Рассказываем, как чествовать мужчин в христианский праздник и почему их нельзя оставлять одних.

Отец и сын.
Отец и сын.

По легенде Самуил мудро правил народом израильским. Когда же он состарился, то люди испугались, что останутся без мудрого судьи и наставника, и стали просить его назначить им правителя. Пророк увидел в этом падение народа, ведь израильтяне предпочли царя земного Царю небесному.

Однако Самуил все же предоставил им нового правителя, который потом принес немало бед израильскому народу. С тех пор на Руси существует поговорка: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит».

Традиции в Самойлов день

В этот день принято чествовать своих любимы мужчин. Дочери подавали своему отцу новую рубаху. А жены накрывали богатый стол.

Традиционное блюдо этого дня — картошка с грибами. Ведь в Самойлов день появляются первые зимние опята.

Также в этот день люди просили хорошей погоды для осенних работ.

Отец. Ребенок. Семья
Отец. Ребенок. Семья
СС0

Что нельзя делать 2 сентября

  • В этот день супругам нельзя ругаться, проявлять ревность, обижаться друг на друга. Ссора может привести к тяжелой и длительной размолвке.
  • Не стоит заводить новые знакомства, иначе новый друг сильно навредит.
  • Мужчинам не стоит этот день проводить в одиночестве. Стоит находиться в людном месте.
  • Нельзя сегодня городить или ремонтировать забор. А то можно привлечь воров в дом.
  • Малышей нельзя оставлять одних без присмотра.
Влюбленная пара.
Влюбленная пара.
CC0

Приметы в Самойлов день

  • Если 2 сентября вокруг Луны красноватый круг — будет ветрено.
  • Большой урожай рябины — осень окажется с частыми дождями.
  • Если в этот день гром, то зима будет теплой.
  • Солнце на закате садится в туман — к дождю. А низкие облака — к ненастью.
  • Если полевые мыши вдруг перебрались к жилью человека — то будет студеная зима.
  • Случайно повстречать свекровь или тёщу — к ссоре с ними.
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