Зачем 2 сентября просить о мужике. Приметы и традиции Самойлова дня

По легенде Самуил мудро правил народом израильским. Когда же он состарился, то люди испугались, что останутся без мудрого судьи и наставника, и стали просить его назначить им правителя. Пророк увидел в этом падение народа, ведь израильтяне предпочли царя земного Царю небесному.
Однако Самуил все же предоставил им нового правителя, который потом принес немало бед израильскому народу. С тех пор на Руси существует поговорка: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит».
Традиции в Самойлов день
В этот день принято чествовать своих любимы мужчин. Дочери подавали своему отцу новую рубаху. А жены накрывали богатый стол.
Традиционное блюдо этого дня — картошка с грибами. Ведь в Самойлов день появляются первые зимние опята.
Также в этот день люди просили хорошей погоды для осенних работ.
Что нельзя делать 2 сентября
- В этот день супругам нельзя ругаться, проявлять ревность, обижаться друг на друга. Ссора может привести к тяжелой и длительной размолвке.
- Не стоит заводить новые знакомства, иначе новый друг сильно навредит.
- Мужчинам не стоит этот день проводить в одиночестве. Стоит находиться в людном месте.
- Нельзя сегодня городить или ремонтировать забор. А то можно привлечь воров в дом.
- Малышей нельзя оставлять одних без присмотра.
Приметы в Самойлов день
- Если 2 сентября вокруг Луны красноватый круг — будет ветрено.
- Большой урожай рябины — осень окажется с частыми дождями.
- Если в этот день гром, то зима будет теплой.
- Солнце на закате садится в туман — к дождю. А низкие облака — к ненастью.
- Если полевые мыши вдруг перебрались к жилью человека — то будет студеная зима.
- Случайно повстречать свекровь или тёщу — к ссоре с ними.