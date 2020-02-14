Задержан иркутский чиновник, разрешивший строительство на берегу Байкала

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов, незаконно выдавший разрешения на строительство в экозоне Байкала, сообщает региональный СК.

В отношении Шамсудинова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

«Установлен факт незаконной выдачи в 2017 году разрешения на строительство дома площадью более 1400 кв. м в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории», — рассказали в ведомстве.

На основании выданного разрешения на земельном участке построили трехэтажную гостиницу.

Таким образом, как отмечает СК, действия чиновника, «явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства».

Глава муниципального образования задержан, в его администрации проведены обыски.

Зимний Байкал. Слава Степанов , gelio.livejournal.com

Как отмечает РИА «Новости», граждане Китая купили в Листвянке земельные участки в водоохранной зоне. Местные жители обратились в прокуратуру.

Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело.

По иску прокуратуры суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.