Задержан иркутский чиновник, разрешивший строительство на берегу Байкала

В отношении Шамсудинова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
«Установлен факт незаконной выдачи в 2017 году разрешения на строительство дома площадью более 1400 кв. м в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории», — рассказали в ведомстве.
На основании выданного разрешения на земельном участке построили трехэтажную гостиницу.
Таким образом, как отмечает СК, действия чиновника, «явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства».
Глава муниципального образования задержан, в его администрации проведены обыски.
Как отмечает РИА «Новости», граждане Китая купили в Листвянке земельные участки в водоохранной зоне. Местные жители обратились в прокуратуру.
Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело.
По иску прокуратуры суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.