Задержана главный детский психиатр по Сибири, владеющая квартирой в Испании

Макашева возглавляет новосибирский областной детский психиатрический диспансер.
«Подозревается в растрате (ст. 160 УК РФ), сумма предполагаемых хищений не сообщается», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.
Предположительно, 26 мая главврачу изберут меру пресечения. Правоохранительные органы воздерживаются от официальных комментариев.
В 2020 году, согласно декларации, Макашева заработала более 3,3 млн рублей — доход по сравнению с 2019 годом вырос на 1,2 млн.
Психиатру принадлежит квартира площадью почти 105 кв. метров, также владеет квартирой площадью 60 кв. метров в Испании. В собственности есть кроссовер Nissan Qashqai.