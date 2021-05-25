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Жизнь

Задержана главный детский психиатр по Сибири, владеющая квартирой в Испании

По подозрению в хищениях задержали главного детского психиатра Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО) Валентину Макашеву, пишет «Коммерсант Сибирь».

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

Макашева возглавляет новосибирский областной детский психиатрический диспансер.

«Подозревается в растрате (ст. 160 УК РФ), сумма предполагаемых хищений не сообщается», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Предположительно, 26 мая главврачу изберут меру пресечения. Правоохранительные органы воздерживаются от официальных комментариев.

В 2020 году, согласно декларации, Макашева заработала более 3,3 млн рублей — доход по сравнению с 2019 годом вырос на 1,2 млн.

Психиатру принадлежит квартира площадью почти 105 кв. метров, также владеет квартирой площадью 60 кв. метров в Испании. В собственности есть кроссовер Nissan Qashqai.

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