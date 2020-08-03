Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Задержанных на алтайской границе подозрительных коров отправили на самоизоляцию

В конце июля на границе с Казахстаном сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконный вывоз скота. Оказалось, что предприятие, отправившее животных заграницу не имеет право этого делать.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

На мобильном посту в Рубцовском районе в ходе осмотра автомобилей марки Volvo и DAF установлены факты перевозки гражданами Республики Киргизии крупного рогатого скота (77 голов).

На КРС перевозчиками представлены ветеринарные сертификаты, оформленные ведущим ветеринарным врачом ГУ «Минская районная ветеринарная станция».

При проверке представленных сертификатов установлено, что отправитель (КФХ Петров А.И.) не числится в реестре предприятий, имеющих право осуществлять производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых по территории Таможенного союза.

Возникли подозрения в использовании подложных документов.

Что будет с животными

В связи отсутствием достоверной информации идентифицировать животных и подтвердить их эпизоотическое состояние не представляется возможным, а значит, животные могут представлять опасность и повлечь распространение особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

Животные помещены на изолированное содержание. Что с ними делать дальше, специалисты Россельхознадзора будут решать позже.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость