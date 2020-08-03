Задержанных на алтайской границе подозрительных коров отправили на самоизоляцию

В конце июля на границе с Казахстаном сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконный вывоз скота. Оказалось, что предприятие, отправившее животных заграницу не имеет право этого делать.

На мобильном посту в Рубцовском районе в ходе осмотра автомобилей марки Volvo и DAF установлены факты перевозки гражданами Республики Киргизии крупного рогатого скота (77 голов).

На КРС перевозчиками представлены ветеринарные сертификаты, оформленные ведущим ветеринарным врачом ГУ «Минская районная ветеринарная станция».



При проверке представленных сертификатов установлено, что отправитель (КФХ Петров А.И.) не числится в реестре предприятий, имеющих право осуществлять производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых по территории Таможенного союза.

Возникли подозрения в использовании подложных документов.

Что будет с животными

В связи отсутствием достоверной информации идентифицировать животных и подтвердить их эпизоотическое состояние не представляется возможным, а значит, животные могут представлять опасность и повлечь распространение особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.



Животные помещены на изолированное содержание. Что с ними делать дальше, специалисты Россельхознадзора будут решать позже.