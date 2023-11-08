Задерживают как в кино. Почему в Барнауле стало меньше закладчиков и как с ними борются

Еще пару лет назад встретить закладчиков и потребителей наркотиков в Барнауле было неудивительно. Но сегодня на глаза они почти не попадаются. Возможно, и сбытчики, и искатели стали лучше шифроваться, а, может быть, их стали чаще ловить. О реальной статистике, мигрантах, смертности и роли полиции в этом рассказал замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник полиции Сергей Бжицких.

Проблемные зоны

Наркопреступлениями охвачен практически весь Алтайский край, но половина из них все же приходится на Барнаул. Оно и понятно — способствуют развитая инфраструктура и хорошая транспортная развязка к другим областям и населенным пунктам края.

За последние пять лет количество связанных с наркотиками правонарушений здесь подскочило почти в два раза. За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1889 фактов сбыта, а, например, за весь 2019-й — всего 974.

Но дело не в возросшей активности наркоторговцев, а в изменениях практики правоприменения. Раньше было так: один закладчик – одно преступление. А с июля 2022 года каждое изъятие закладки с наркотиками образует самостоятельный состав преступления.

Более объективно было бы смотреть на количество задержанных. Так, в 2019 году за хранение и сбыт наркотиков поймали 1434 человека. За текущий период этого года — 1185.

Однако, если брать именно сбытчиков, то в 2019 году их было задержано 239, в этом году – 270. И поскольку сбытчики вредят обществу больше, чем потребители, можно сказать, что эффективность выросла.

Интересно, что более четверти задержанных – мигранты (73 из 270), которые приехали на заработки, например, на стройку, но в итоге свернули не туда.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Страдающий частный сектор

Нельзя сказать, что в Барнауле есть какая-то конкретная проблемная зона.

Однако летом полицейские уделяют больше внимания паркам, скверам и лесным участкам в черте города. В таких местах проще скрыться и замаскироваться.

Зимой же страдает жилой массив, в особенности частный сектор. Если во дворах многоэтажек народ бурлит и не особо замечает посторонних, то владельцы земельных участков сразу распознают чужаков. Больше всего «частники» опасаются именно искателей: боятся, что те могут повредить их собственность во время поисков.

Дом. Многоэтажка. unsplash.com

Вопреки стереотипу

Вопреки распространенному стереотипу, подростки составляют лишь 1-2% от общего количества задержанных сбытчиков. При этом любая активность несовершеннолетних в наркодеятельности всегда вызывает особую тревогу у правоохранителей.

С молодыми людьми ведут профилактические беседы, рассказывают об уголовной ответственности. При этом стараясь не пугать детей, а уберечь от опрометчивых поступков.

Ведь даже одна закладка в погоне за желанием заработать легко и быстро может перечеркнуть всю дальнейшую жизнь.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Многих прельщают

И все же средний возраст закладчика колеблется в пределах 18-24 и 30-39 лет – таких по статистике больше всего. Играет роль отсутствие семьи и максимализм, когда хочется всего и сразу. Впрочем, встречаются и 50-летние граждане.

В основном такие люди отчаянно нуждаются в деньгах. Именно поэтому они легче всего попадают в ловушку быстрого заработка.

Но, опять же, ошибочно думать, что задержанные — только малообеспеченные граждане. Встречаются и молодые люди из достаточно богатых семей, которых держат в строгих рамках и не балуют деньгами, либо им просто не хватает адреналина.

Зато одна общая черта прослеживается отчетливо: большинство задержанных не употребляют наркотики сами. А еще зачастую они — активные пользователи интернета.

«Интернет-магазины предлагают достаточно заманчивые условия. Они многих прельщают, но не все задумываются о последствиях», — отмечает Сергей Бжицких.

Участники наркобизнеса используют интернет для увеличения объемов сбыта. Сайты с пронаркотическим контентом блокирует Роскомнадзор, информацию о них дает полиция.

Но даже если интернет-магазин находится в теневом пространстве интернета, пресечение и задержания все равно происходят. Иногда полиции удается полностью блокировать работу этих магазинов.

Полиция. altapress.ru

Не ломая спину, но в тюрьме

Закладчику может повезти: он проработает пару недель, не попавшись, и получит свои легкие деньги, не ломая спину.

Но люди, как правило, не могут остановиться. Они начинают желать больших денег, думая, что и дальше смогут оставаться безнаказанными. Однако, как показывает практика, рано или поздно ловят всех. И сразу после вскружившего голову джекпота закладчика ждет тюрьма.

Стоит сказать, что за распространение наркотиков, согласно УК РФ, грозит до 20 лет лишения свободы. Все зависит от объема партии.

Наручники. Деньги. Арест. unsplash.com

Смерть от передозировки

За 9 месяцев 2023 года в Барнауле изъяли 32 кг 881 гр наркотиков – как растительного происхождения, так и синтетических. В основном преобладает марихуана.

Но самые опасные из них – героин и метадон. Люди часто совмещают их с алкоголем, что приводит к критической реакции организма, и человек умирает от передозировки.

В Алтайском крае только в этом году от наркотиков умерли 74 человека. Это в два раза больше, чем в прошлом, а 80% случаев произошли в Барнауле.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Глаз наметан

Лучшей профилактикой и употребления, и смертности в правоохранительных органах считают задержания. И большая часть из них — заслуга патрульно-постовой службы и оперативников наркоконтроля.

Экипажи ППС патрулируют улицы и общественные места, замечают подозрительных граждан и могут их проверить.

«Например, идет человек один по лесу, без корзинки для грибов, без велосипеда и оглядывается. Наверняка, возникнут определенные вопросы. Хотя здесь я, конечно, утрирую», — говорит Сергей Бжицких.

В соцсетях по этому поводу даже гуляют шутки о людях, которые просто ищут ключи, но их по ошибке принимают за закладчиков. Впрочем, человеку в этот момент паниковать не стоит: даже если это происходит, полицейские ведут себя корректно.

«Такого, что называется, лицом в пол, ноги в стороны – точно нет», — замечает правоохранитель.

Сотрудники ППС сперва выясняют, что случилось. А там по человеку будет видно: в самом ли деле он потерял ключи или все-таки ищет закладку. Будут глаза бегать, руки трястись, проявятся и другие, менее заметные признаки. Как у сотрудников Госавтоинспекции глаз наметан на пьяных водителей, так и в ППС — на наркопотребителей.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Дни за слежкой

А вот сотрудники наркоконтроля в большей степени нацелены на сбытчиков — тех, кто вовлекает новых потребителей. Порой их работа похожа на кино.

Они могут проводить дни или даже неделю за непрерывным наблюдением за закладчиками по видеокамерам или в интернете, прежде чем наступит подходящий для выезда и задержания момент. Ведь выгоднее поймать не одного, а накрыть целую сеть.

Иногда сотрудники сами выходят на локацию, если замечают, что потребителей стали часто ловить в определенном массиве на протяжении короткого времени. Значит, там работает сбытчик.

Тогда начинается наблюдение в реальном времени, на улице, и обычно закладчика сразу замечают и задерживают.

За день могут поймать до восьми как сбытчиков, так и потребителей, но бывают и дни затишья.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вычислить сложнее всего

Закладчиков и искателей привлечь к ответственности нетрудно: если у них будет при себе наркотик — этого уже достаточно. Либо если правоохранители лично проследили за сбытчиком и, следуя за ним, изъяли оставленные им закладки.

Но самое недоступное звено – так называемые операторы. Они работают через интернет, с ними переписывается потребитель, и с ними же взаимодействуют сбытчики.

Операторы не касаются наркотиков, зато занимаются организацией и координированием. Вычислить и задержать их сложнее всего, поскольку находиться они могут где угодно, а следов не оставляют.

Между тем много наркотиков поступает в Барнаул из Новосибирска. Это обширный транспортный узел, через который проходит даже больше товара, чем через границу с Казахстаном.

И все же те, кто занимается закладками, хоть мелкими, хоть килограммовыми, вполне досягаемы для полиции. И граждан просят содействовать в их задержании.