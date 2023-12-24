Задержка рейсов, потепление, 35 рублей за проезд. Что произошло в Алтайском крае 24 декабря

- Барнаульцы возмутились повышением цен на проезд и сравнили автобусы с мусорными баками. По их словам, качество обслуживания не стоит 35 рублей, до которых хотят поднять стоимость проезда.
- Густой туман не дал барнаульцам вылететь из Москвы и Санкт-Петербурга. Многим пришлось ночевать в аэропорта, потому что непогода начала сходить только после 10 утра.
- В Алтайском крае было +2 градуса. При этом на улице выпал снег и деревья красиво покрылись инеем. Жители надеются, что такой же "подарок" природа сделает им и на Новый год.
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