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Жизнь

Задира и недотрога: на видео попала игра двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

Посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла то ли игру, то ли небольшую ссору двух 5-месячных белых медвежат, пишет НГС Новосибирск.

Медвежата в Новосибирском зоопарке
Медвежата в Новосибирском зоопарке
Скрин с YouTube

Один медвежонок «подбивал» другого поиграть, но второй старательно уклонялся от этого приглашения. Тем временем мама-медведица невозмутимо пила воду.

Двойняшки у четы полярных медведей Кая и Герды родились 11 декабря 2018 года. Но только недавно сотрудникам зоопарка удалось выяснить их пол: один оказался мальчиком, другой — девочкой.

В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для медвежат. 3 мая начался его второй, заключительный, этап. Путем голосования из 10 пар имен будет выбрана одна. Эта десятка определилась на первом этапе.

В общей сложности в зоопарк поступило 1247 сообщений с предложенными вариантами. Как указано на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте», в конкурсе лидируют имена Снежок и Снежинка. На втором месте Умка и Снежка, на третьем — Норди и Шайна. Далее идут Беринг и Арктика, Айсберг и Аляска, Алтай и Саяна, Сириус и Беллатрикс, Орион и Веда, Лукас и Хлоя, Лоло и Пепе.

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