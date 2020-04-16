«Задним умом мы все крепки»: Томенко прокомментировал отпуск чиновницы в Таиланде во время пандемии

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко был удивлен реакции жителей края на информацию об отъезде в отпуск руководителя регионального минсоцзащиты Натальи Оськиной. Об этом он рассказал на пресс-конференции 16 апреля.

Губернатора удивила и подача этой информации в некоторых СМИ. Напомним, что у пользователей сети новость об отъезде чиновницы за границу во время набирающей обороты пандемии коронавируса вызвала бурную реакцию и даже агрессию.

Томенко подчеркнул, что «человек улетел в отпуск, когда еще никто не представлял» масштабы ситуации.

«Какое может быть мое отношение? Я сам согласовывал ее отпуск и давал согласие на ее выезд за рубеж с пониманием, в какую страну она едет. Но задним умом мы все крепки. Кто мог еще тогда, в середине марта, понимать на пороге каких событий мы находимся?», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что за время ее отсутствия министерство работало исправно.

«Вернувшись она прошла карантин, сдала все необходимые тесты и приступила к работе. За время ее отсутствия министерство решало все стоявшие перед ним вопросы, Наталья Владимировна всегда была на связи и в курсе всех дел», — резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что не одна Наталья Оськина летала за границу. Начальник краевой инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко побывал в Таиланде в марте. Вернувшись, он также соблюдал самоизоляцию.