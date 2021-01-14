Задобрить быка. Как вести себя в 2021 году, чтобы привлечь богатство и удачу

Год Быка по китайскому календарю наступит только 12 февраля 2021 года. Так что еще можно успеть расположить к себе этого сильного зверя. Рассказываем, как.

Как привлечь удачу в 2021 году

Можно начать с одежды. Металлический Бык больше всего любит белый и серебристый цвета. Именно такая цветовая гамма должна преобладать в одежде при встрече Нового года. Еще подойдут молочный, бежевый, все оттенки серого, цвет шампанского. Красного одеяния категорически не должно быть. Этот цвет вызывает у Быка невероятную ярость.

Это же правило касается украшений (самые подходящие — из золота и серебра) и домашнего декора. Ткани должны быть натуральными и качественными, потому как хозяин нового года предпочитает простоту, сдержанность и надежность.

На стол лучше поставить много салатов. Мясо тоже разрешается, но только не говядина и телятина. Отдайте предпочтение свинине и птице. Чем больше блюд, тем большее богатство ждет в наступившем году. Еще один важный факт — бык не переносит крепкий алкоголь.

Деньги. pixabay.com.

Как стать богаче в 2021 году

От старых, потрепанных вещей в доме нужно избавиться. Иначе это навлечет бедность в новом году. Быку нравятся монеты. Следует положить одну под коврик на пороге, чтобы привлечь материальное благополучие. Также можно положить монеты под тарелки на столе. А вот одалживать кому-то деньги не стоит. Есть риск весь год провести в нужде.

Нельзя надевать бижутерию .Это также не понравится символу года. Ему по душе натуральные материалы. Накормить бездомных животных — тоже хорошая примета для финансового благосостояния. Ведь год Быка — время, когда стоит помогать всем, кто в этом нуждается.