Загадка Колывани: жил ли на Алтае автор книги «Волшебник Изумрудного города»

Известно, что в начале XX века Александр Волков несколько лет работал учителем в Колыванской школе. Писатель преподавал почти все науки: физику, математику, естествознание, русский язык, литературу, историю, географию, рисование и латынь.
В пользу того, что Волков жил и трудился именно в алтайской Колывани, свидетельствует тот факт, что в одном из интервью Волков сказал: «Я вырос на Рудном Алтае. Снежные горы, светлые реки, могучая тайга — это все мое. Это навсегда слито со мной, и Алтай прибавляет мне сил».
Рудный Алтай — территория, которую часто называют Горная Колывань. Расположена на юго-востоке Алтайского края. Название «Рудный Алтай» появилось не случайно. В XVIII веке так называли обширный район, богатый полиметаллическими рудами.
Еще одно косвенное доказательство, что речь идет именно об алтайской Колывани, заключается в том, что приключения героев Волкова, полюбившихся нескольким поколениям читателей, происходят в Кругосветных горах и пещерах Страны Подземных Рудокопов. Это очень напоминает о «Рудном Алтае».
В пользу версии, что Волков относится к новосибирской Колывани свидетельствуют сотрудники местного музея новосибирский Колывани. Они утверждают, что знают дом, в котором жил молодой учитель, пишет tspu.edu.ru.
Найти точный ответ, где именно жил писатель пока никому не удалось.
Что известно о писателе?
Александр Волков родился в 1891 году в Усть-Каменогорске, первоначальное образование получил в Томском учительском институте, а позднее окончил Московский университет.
Творчество писателя очень многогранно: сказки, исторические произведения, научно-художественные книги на военную и космическую тематику. Научно-художественная книга Волкова «Земля и небо» переведена на многие языки, ее издавали во Франции и Англии, в Польше, Чехословакии, Болгарии, Индии, сообщает chto-chitat-detyam.ru.