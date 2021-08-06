Загадка Колывани: жил ли на Алтае автор книги «Волшебник Изумрудного города»

Знаменитый автор детских произведений Александр Волков, написавший «Волшебника Изумрудного города» и «Семь подземных королей» жил и работал в Колывани. Из-за того, что и в Новосибирской области, и в Алтайском крае есть Колывань, возник спор, где именно проживал писатель. Пробуем разобраться.

Известно, что в начале XX века Александр Волков несколько лет работал учителем в Колыванской школе. Писатель преподавал почти все науки: физику, математику, естествознание, русский язык, литературу, историю, географию, рисование и латынь.

В пользу того, что Волков жил и трудился именно в алтайской Колывани, свидетельствует тот факт, что в одном из интервью Волков сказал: «Я вырос на Рудном Алтае. Снежные горы, светлые реки, могучая тайга — это все мое. Это навсегда слито со мной, и Алтай прибавляет мне сил».

Рудный Алтай — территория, которую часто называют Горная Колывань. Расположена на юго-востоке Алтайского края. Название «Рудный Алтай» появилось не случайно. В XVIII веке так называли обширный район, богатый полиметаллическими рудами.

Горная Колывань. Жанна Редько Горная Колывань. Жанна Редько Горная Колывань. Жанна Редько

Еще одно косвенное доказательство, что речь идет именно об алтайской Колывани, заключается в том, что приключения героев Волкова, полюбившихся нескольким поколениям читателей, происходят в Кругосветных горах и пещерах Страны Подземных Рудокопов. Это очень напоминает о «Рудном Алтае».

В пользу версии, что Волков относится к новосибирской Колывани свидетельствуют сотрудники местного музея новосибирский Колывани. Они утверждают, что знают дом, в котором жил молодой учитель, пишет tspu.edu.ru.

Найти точный ответ, где именно жил писатель пока никому не удалось.

Александр Волков. Фото из открытых источников.

Что известно о писателе?

Александр Волков родился в 1891 году в Усть-Каменогорске, первоначальное образование получил в Томском учительском институте, а позднее окончил Московский университет.

Творчество писателя очень многогранно: сказки, исторические произведения, научно-художественные книги на военную и космическую тематику. Научно-художественная книга Волкова «Земля и небо» переведена на многие языки, ее издавали во Франции и Англии, в Польше, Чехословакии, Болгарии, Индии, сообщает chto-chitat-detyam.ru.