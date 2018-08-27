Тайна перевала Дятлова: в деле появился неожиданный поворот

«Любовный треугольник» мог стать причиной трагедии, в результате которой в феврале 1959 года погибли девять туристов на перевале Дятлова.

Ревность отвергнутого и страдающего от неразделенной любви человека в итоге стала причиной смерти всей группы, уверен уральский исследователь Валентин Дегтерев, занимающийся изучением тайны гибели группы Дятлова.

По словам исследователя, он собрал «достаточно доказательств, документов, свидетельских показаний, чтобы попытаться понять, что же произошло на перевале на самом деле». Дегтерев пришел к выводу, что туристы погибли из-за нескольких факторов, главным из которых стало одновременное присутствие в группе трех человек — Игоря Дятлова, Юрия Дорошенко и Зинаиды Колмогоровой, пишет ura.ru.

Дегтереву удалось установить, что студенты УПИ Дорошенко и Колмогорова какое-то время были в близких отношениях. И родственники считали, будто все закончится свадьбой. Но молодые люди расстались. При этом Колмогорова очень переживала разрыв, чего нельзя сказать о Дорошенко, по инициативе которого отношения прервались.

Выяснилось, что Дятлов был влюблен в Колмогорову, но она не отвечала взаимностью. Возможно, он рассчитывал, что тяжелый совместный поход поможет наладить ему контакт с девушкой, потому и включил ее в свою группу. Но вот зачем он включил туда же и Дорошенко, остается неясным. Наверное, понадеялся, что между бывшей парой все уже закончено и чувства остыли.

Тем не менее все трое оказались рядом. Исследователь, проанализировал письма погибших туристов и их последние фотографии и пришел к выводу — «Причина конфликта была в Колмогоровой». В какой-то момент, а именно в ночь на 2 февраля 1959 года, молодые люди стали физически выяснять отношения. Это и погубило всех девятерых участников группы, пишет ura.ru.

Подробности

Вероятно,, дело обстояло так: туристы поставили палатку на склоне горы. А уже поздно вечером решили со спиртным немного отметить день рождения самого старшего участника похода — Семена Золотарева.

В какой-то момент Дятлов начал выяснять отношения с Дорошенко. Остальные попытались помешать драке, но палатка начала заваливаться. В итоге туристы оказались на 30-градусном морозе, с травмами, полученными в драке. Это не оставило им шансов.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции на перевал Дятлова доставили в Екатеринбург металлическую деталь размерами метр на метр, найденную в районе места происшествия, случившегося в 1959 году. Найденный предмет может помочь в разгадке тайны гибели дятловцев, уверены участники экспедиции.

Гибель туристов

Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно.

Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.

Причина гибели девяти туристов-лыжников официально до сих пор не установлена.

Самая популярная версия среди дятловедов: туристы стали жертвами либо свидетелями испытаний нового оружия, после чего их устранила группа зачистки.