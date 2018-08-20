Разгадка тайны близко: с перевала Дятлова исследователи привезли кусок упавшей ракеты

Участники экспедиции на перевал Дятлова доставили в Екатеринбург металлическую деталь размерами метр на метр, найденную в районе места происшествия, случившегося в 1959 году.

Возможно, это фрагмент ракеты, обломки которых до сих пор падают на Северном Урале. О находке сообщил руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, пишет ura.ru. Найденный предмет может помочь в разгадке тайны гибели дятловцев, уверены участники экспедиции.

История находки

У этой находки — целая история. Оказывается, ее обнаружили еще 10 лет назад примерно в четырех километрах от перевала Дятлова в сторону горы Отортен. Целых 10 лет она «ждала», когда ее заберут.

«Мы тогда шли по хребту не по тропам, а напрямую — по компасу и навигатору. Был густой туман. Возле большого камня-останца остановились — смотрим, она лежит прямо возле него», — рассказал автор находки, турист Александр Зарубин из Норильска.

Вылазка за куском ракеты

Туристы тогда решили не забирать кусок ракеты, а припрятать, отметив место, где обнаружили находку. «Она кажется легкой только первые 100 метров — на самом деле нести ее тяжело и очень неудобно, — рассказал агентству Александр. — Мы и в этот-то раз с трудом ее доперли, хотя специально готовились».

Вылазка за куском ракеты длилась почти целый день, и потом еще два дня участники экспедиции спускались вместе с ней до точки выброски, откуда их забирала «вахтовка».

Данные дятловедов

Точных данных о том, частью чего является найденный кусок металла, пока нет. Но все указывает на то, что это фрагменты топливного бака ракеты.

По данным дятловедов, вероятнее всего речь идет о ракете УР-100.

Сейчас артефакт находится в штаб-квартире дятловского фонда в Екатеринбурге.

«Мы обязательно будем привлекать экспертов, чтобы узнать точный состав металла и год его производства, — заявил агентству руководитель фонда Юрий Кунцевич.

Гибель туристов

Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно.

Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев ранее был уверен, что всю группу погубил идол манси.

Манси — финно-угорский малочисленный народ, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Около 200 человек этой народности обитают на севере Свердловской области, там они живут в лесах в юртах.

Причина гибели девяти туристов-лыжников официально до сих пор не установлена.

Самая популярная версия среди дятловедов: туристы стали жертвами либо свидетелями испытаний нового оружия, после чего их устранила группа зачистки.