Ужас и паника: обнародована новая версия гибели людей на перевале Дятлова

По новой версии, покинуть палатку среди ночи туристов заставил ураган. В показаниях свидетелей есть рассказ о том, что при высокой скорости ветра в горах возможно образование "сильнейших звуков", которые вызывают панику и ужас у людей. Гул и шум группа расценила как угрозу схода лавины, что и заставило их выпрыгивать из палатки наружу, пишет ura.ru.

"Люди скатывались по склону. Скорее всего, часть травм объяснима этим падением. Сразу же отползали и уходили вниз. Звук ветра они перепутали с шумом сходящей лавины. Затем они ушли (организованно) вниз к кедру и ручью. Как можно дальше от палатки", — рассказывает исследователь.

При сильном ветре и температуре воздуха в 24 градуса ниже нуля ощущения мороза сопоставимы с температурой минус 50 градусов, группа развела костер, но вместо тепла огонь стал причиной серьезных ожогов, поскольку от холода и ветра люди не чувствовали боли.

"При изучение материалов уголовного дела я выяснил, что ожоги и обгоревшая одежда была только у раздетых людей. Именно они и погибли от обморожения и общего переохлаждения", — цитирует агентство исследователя.

Когда туристы поняли, что лавина не сойдет, они решили подняться по склону обратно, однако по пути у них мог произойти конфликт из-за одежды. Дело в том, что только двое из них были тепло одеты. И именно они не замерзли, как остальные, а погибли от "сильнейших травм".

"Как они их получили? В результате падения с горы, или это было в драке за теплые вещи?, — предполагает исследователь. — Они погибли в драке, возможно, борясь с друг другом, или же с кем-то ещё. Но, как мне кажется, кроме туристов никого там не было. Слишком экстремальной была эта ситуация".

Уцелевшие после борьбы люди решили вернуться к палатке, однако из-за мороза так и не смогли до нее добраться.

Ранее сообщалось, что на перевале Дятлова погибли еще несколько человек. Это была семья местного охотника-манси. Исследователь утверждал, что в 1959 году на Северном Урале вместе с "дятловцами" неизвестные убили и мансийскую семью, представитель которой контактировал с туристами.

Гибель туристов

Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно.

Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.

Сам исследователь Дегтерев ранее был уверен, что всю группу погубил идол манси.

Манси — финно-угорский малочисленный народ, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Около 200 человек этой народности обитают на севере Свердловской области, там они живут в лесах в юртах.

Причина гибели девяти туристов-лыжников официально до сих пор не установлена.