На перевале Дятлова рядом с могилой туриста найдены разбросанные человеческие кости

Уральский исследователь Валентин Дегтерев, занимающийся изучением тайны гибели туристов в 1959 году, считает, что это — следы небрежности тех, кто проводил эксгумацию останков для экспертизы.

По словам Дегтерева, он приводил в порядок места захоронения Семена Золотарева — ремонтировал и красил установленный обелиск, а также занимался уборкой мусора на могиле туриста.

"В процессе работы по ремонту нашел на земле рядом с могилой некоторое количество костей, куски темной древесины (части гроба), а также большой фрагмент ребра, — рассказал исследователь. — Ребро чистое, со следами спила. Скорее всего его "использовали" для процедуры ДНК, а эту часть потом просто швырнули на землю, поленившись похоронить ее снова".

Найденные костные останки, принадлежащие, как считает Дегтерев, Семену Золотареву, сейчас собраны в полиэтиленовый пакет и "спрятаны на кладбище". По словам исследователя, их надо "либо похоронить, либо показать следователю, если будет какая-то проверка".

"Конечно, просто так я это теперь не оставлю, — заявляет Дегтерев. — Виновные должны быть наказаны, как мне кажется".

Эксгумация останков Семена Золотарева проведена с разрешения родственников по инициативе исследователей, занимающихся расследованием обстоятельств гибели группы туристов-лыжников. По некоторым признакам, можно говорить, что вскрыта вовсе не та могила, которая обозначена как захоронение Золотарева. В частности, бросилось в глаза отсутствие в могиле оцинковки гроба, а на костных останках были следы ранений, которых турист при жизни не получал.

Гибель туристов

Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно. Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.

Сам исследователь Дегтерев уверен, что всю группу погубил идол манси.

Манси — финно-угорский малочисленный народ, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Около 200 человек этой народности обитают на севере Свердловской области, там они живут в лесах в юртах.

Причина гибели девяти туристов-лыжников до сих пор не установлена.