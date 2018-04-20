Тайна перевала. Тело одного из участников группы Дятлова пропало из могилы

Могила Золотарева была раскопана, и в ней похоронены останки совершенно другого человека, уверен исследователь. Документально зафиксировано, что Семена Золотарева хоронили в запаянном цинковом гробу, которого в разрытой могиле не было. И создалось впечатление, что того, кто лежал в могиле туриста, вообще хоронили без гроба — просто завернутого в ткань или плащ-палатку.

Эксгумация

"В самой могиле осталось очень немногое, — указывает исследователь. — Две подошвы от больничных тапочек (кожаные), кусок тесьмы, пара металлических пуговиц. Фрагментированные останки. Череп со следами трепанации, ребра со следами переломов, малоберцовая кость со следами пулевого ранения (костная мозоль на месте старого перелома). При осмотре обнаружили несколько рандолевых (вид сплава с медью) коронок на зубах, а сами зубы были со следами никотина".

Все это вызывает недоумение: ни пулевых ранений, ни переломов у Золотарева не было, а переломы ребер, полученные во время трагического инцидента на горе Холотчахль и зафиксированные экспертом, не совпадают с переломами на эксгумированных останках. Все эти несовпадения вызвали у Дегтерева вопрос — а та ли могила была вскрыта? Тем более, что Золотарев, как указывается, не курил.

Строительство мемориала

Исследователь заметил, что в конце 80-х годов XX века на южной окраине Ивановского кладбища проводились работы по благоустройству и строительство мемориала участникам Гражданской войны. В результате часть могил оказалась попросту срыта, а затем надгробия якобы были установлены заново, но те, кто руководил установкой, делали это произвольно, без привязки к каким-либо схемам.

"Помню, что памятники ставили по указаниям каких-то людей, — пишет Дегтерев, который сам участвовал в работах на Ивановском кладбище. — И, мне кажется, они никакими схемами не пользовались. Так, что уверен на 100%, что какие-то памятники стоят не на своих местах. Я буду очень удивлен если ДНК Золотарева совпадет".

В группе погибших туристов спортклуба личность Золотарева вызывает массу вопросов: он был самым старшим из всех, в поход не собирался до последнего момента, а потом вдруг неожиданно принял решение. На его теле были найдены странные татуировки. Исследователи считают, что Семен был сотрудником советских спецслужб.

Ранее сообщалось, что исследователь Дегтерев обнаружил недалеко от перевала Дятлова заброшенный военный аэродром. Информация о взлетно-посадочной полосе поступала от туристов с 2016 года.

Гибель туристов

Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно. Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.

Сам исследователь Дегтерев уверен, что всю группу погубил идол манси.

Манси — финно-угорский малочисленный народ, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Около 200 человек этой народности обитают на севере Свердловской области, там они живут в лесах в юртах.

Причина гибели девяти туристов-лыжников до сих пор не установлена.