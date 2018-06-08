"Гора мертвецов": исследователь выяснил, что на перевале Дятлова погибли еще несколько человек

Исследователь обратил внимание на документальный фильм телекомпании РЕН ТВ "Гора мертвецов". По словам Дегтерева, там перед зрителями предстает следователь Владимир Коротаев, который вел дело о гибели Игоря Дятлова и его товарищей. Коротаев демонстрировал личный фотоальбом, в котором, по мнению исследователя, есть ранее неизвестные снимки с места гибели "дятловцев".

Дегтерев утверждает, что среди данных фотографий присутствуют до сих пор нигде не публиковавшаяся карточка участницы дятловского похода Зинаиды Колмогоровой, а также лежащего на снегу трупа, одетого в мансийскую национальную одежду, и находящегося в морге трупа женщины-манси. В связи с этим исследователь утверждает, что в 1959 году на Северном Урале вместе с "дятловцами" неизвестные убили и мансийскую семью, представитель которой контактировал с туристами.

Ранее сообщалось, что тело одного из участников группы Дятлова пропало из могилы. Могила была раскопана, и в ней похоронены останки совершенно другого человека, уверен исследователь.

Гибель туристов

Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно. Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.

Сам исследователь Дегтерев уверен, что всю группу погубил идол манси.

Манси — финно-угорский малочисленный народ, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Около 200 человек этой народности обитают на севере Свердловской области, там они живут в лесах в юртах.

Причина гибели девяти туристов-лыжников до сих пор не установлена.