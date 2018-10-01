«ЖБИ Сибири» подводит итоги конкурса «Мой уютный двор». Голосуй!

Друзья! Вот и пришло время подводить итоги конкурса «Мой уютный двор», организатором которого является один из ведущих производителей строительных материалов Алтайского края — компания «ЖБИ Сибири» .

Мы хотим поблагодарить всех за участие!

С 23 апреля по 30 сентября 2018 года владельцы частных усадеб приобретали качественную тротуарную плитку «Алом» в фирменном магазине «ЖБИ Сибири» по адресу: 9ый Заводской проезд, 40, укладывали ее на своих придомовых участках, фотографировали красивое благоустройство и отправляли на почту компании.

Мы отобрали 10 самых интересных вариантов, из которых путем голосования определим троих победителей. Результаты будут объявлены 5 октября 2018 года.

Призами станут яркие, красивые и антивандальные садово-парковые скульптуры из железобетона бетона ручной работы, которые сделают ваш уютный двор еще более интересным и эксклюзивным, а вашу семью радостнее! Наши фигуры просто обожают дети, для них это будет прекрасным подарком.

Для многих, кто не успел поучаствовать в конкурсе «Мой уютный двор» в этом году, мы обязательно повторим его в следующем строительном сезоне 2019. Следите за новостями на сайте www.gbisib.ru

И так, поехали! Желаем удачи всем участникам!

Голосуйте!

Справка

Завод «ЖБИ Сибири» — один из грандов алтайского рынка железобетона. За последние несколько лет предприятие вдвое расширило ассортимент и серьезно занялось комплектацией крупнопанельного и каркасного домостроения. Компания с интересом берется за нестандартные заказы и готова удовлетворить даже самые оригинальные запросы как крупных строительных компаний, так и мелких частных застройщиков.

В сфере благоустройства — один из ведущих производителей вибропрессованной плитки в Алтайском крае. Делать тротуарную плитку методом полусухого вибропрессования на немецком оборудовании «OMAG» на предприятии начали в 2001 году. Тогда на рынке Барнаула это был по-настоящему инновационный продукт.

Вибпропрессованная тротуарная плитка «Алом» от «ЖБИ Сибири» изготавливается из бетона высоких марок и обладает рядом качественных характеристик: долговечность, прочность, морозостойкость, низкая истираемость. Тротуарная плитка «Алом» экологична и красива, имеет многообразие форм и ярких цветов. Вибропрессованные изделия использованы при благоустройстве пешеходной зоны улицы Молодежной, Нагорного парка, Барнаульского Арбата, Речного вокзала, площади Октября, Площади Мира, гостиницы «Центральная», ТРЦ «Галактика», ТРЦ «Арена», ТЦ «Лето» и многих других крупных объектов нашего города и любимых мест жителей Барнаула. А сколько частных территорий украшено тротуарной плиткой «Алом» просто не сосчитать!

Подробнее смотрите в нашем мультимедийном материале.

Строим наше будущее вместе с «ЖБИ Сибири»!