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В России стало проще получить загранпаспорт

С 1 сентября оформить и получить загранпаспорта с биометрическими данным можно в МФЦ округов и административных центров, где проживает свыше 50 тыс. человек. Об этом сообщили «РИА Новости».

В МФЦ Алтайского края.
В МФЦ Алтайского края.
mfc22.ru

Заявление о выдаче биометрического загранпаспорта можно подать через МФЦ, в том числе онлайн. Документ оформят в территориальном органе МВД и выдадут заявителю в этом же многофункциональном центре.

Загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации были введены в России в 2005 году. С февраля 2018 года право выдавать их получили многофункциональные центры в городских округах и районных центрах, где проживало более 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения.

С 3 августа размер госпошлины на заграничные паспорта в России вырос с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей, для детей до 14 лет — с 1,5 тысяч до 2,5 тысячи рублей.


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