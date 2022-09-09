Захороненное сокровище. В Сибири обнаружили могилу знатного скифа, наполненную золотом

Сотрудники Эрмитажа нашли захоронение знатного скифа с артефактами, украшенными золотом. Могилу обнаружили во время археологических исследований Южно-Сибирской экспедиции на территории Республики Тыва. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Найденная могила принадлежала молодому мужчине, по всем признакам — представителю высшей знати или именитому воину. Захоронение было сильно деформировано.

Среди погребального инвентаря — набор богато украшенного железного оружия (кинжал-акинак, чекан, лук в налучье и колчан со стрелами). Облачение и колчан покойного украшают многочисленные золотые бляшки. Они выполнены в виде тигров и стилистически пересекаются с находками из царского кургана Аржан-2.

Археологические раскопки Эрмитаж ( vk.com/hermitage_museum)

Участники экспедиции отметили, что подобное открытие в археологии Тувы сделано впервые после кургана Аржан-2. Раскопки последнего открыли миру более 20 кг золотых изделий.

Работы по сохранению уникальных находок будут проводиться в лабораториях Эрмитажа. После завершения археологических исследований и реставрации находок, коллекция вернется в Национальный музей Республики Тыва (Кызыл).