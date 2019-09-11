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11 сентября
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Жизнь

Захват урожая: в Бийском районе на поле с гречихой выставили охрану

В Бийском районе разворачивается серьезный конфликт между фермером Евгением Степаняном и компанией «Агро-Русь». Фермер заявил журналистам о попытке рейдерского захвата земли, на которой он посеял гречиху, пишет «Банкфакс». А компания поставила охранять поле сотрудников ЧОПа, сообщает «Бийский рабочий».

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

Из-за охранников фермер не может собирать гречиху. Предположительно, агрокомпания претендует на урожай Степаняна. Его стоимость может достигать 8 млн рублей.

«Меня грабят», — комментирует ситуацию фермер.

Земля, из-за которой разворачивается конфликт, принадлежит агропромышленной фирме «Угренево». Компания сдала участок Евгению Степаняну в аренду на пять лет. Однако в суде эта сделка была оспорена администрацией района из-за неправильной постановки земли на кадастровый учет. Третьим лицом в суде выступала компания «Агро-Русь», которая претендует на выращенный Степаняном урожай.

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