Захват урожая: в Бийском районе на поле с гречихой выставили охрану

Из-за охранников фермер не может собирать гречиху. Предположительно, агрокомпания претендует на урожай Степаняна. Его стоимость может достигать 8 млн рублей.
«Меня грабят», — комментирует ситуацию фермер.
Земля, из-за которой разворачивается конфликт, принадлежит агропромышленной фирме «Угренево». Компания сдала участок Евгению Степаняну в аренду на пять лет. Однако в суде эта сделка была оспорена администрацией района из-за неправильной постановки земли на кадастровый учет. Третьим лицом в суде выступала компания «Агро-Русь», которая претендует на выращенный Степаняном урожай.