Захват урожая: в Бийском районе на поле с гречихой выставили охрану

В Бийском районе разворачивается серьезный конфликт между фермером Евгением Степаняном и компанией «Агро-Русь». Фермер заявил журналистам о попытке рейдерского захвата земли, на которой он посеял гречиху, пишет «Банкфакс». А компания поставила охранять поле сотрудников ЧОПа, сообщает «Бийский рабочий».

Из-за охранников фермер не может собирать гречиху. Предположительно, агрокомпания претендует на урожай Степаняна. Его стоимость может достигать 8 млн рублей.

«Меня грабят», — комментирует ситуацию фермер.

Земля, из-за которой разворачивается конфликт, принадлежит агропромышленной фирме «Угренево». Компания сдала участок Евгению Степаняну в аренду на пять лет. Однако в суде эта сделка была оспорена администрацией района из-за неправильной постановки земли на кадастровый учет. Третьим лицом в суде выступала компания «Агро-Русь», которая претендует на выращенный Степаняном урожай.