Захватите с собой кепку. Какая погода будет в Барнауле в праздничный день 1 мая

Если не планируете получить солнечный удар, гуляя по праздничному Барнаулу 1 мая, то стоит захватить с собой головной убор. Такой вывод можно сделать по прогнозу регионального ЦГМС .

Днем 1 мая в Барнауле ожидается температура +24…+26 градусов, без осадков. Ветер южный 5−10 м/с. Ночью температура понизится до +12…+14 градусов.

Днем 2 мая тоже будет жарко — +22…+24 градуса. Но день освежится небольшим дождем с грозой.

В Алтайском крае в День труда местами будет еще жарче — местами по югу температура поднимется до +32 градусов. В среднем же температура будет в пределах +22…+27 градусов.

Ночью 2 мая термометр покажет +11…+16 (местами +3…+8) градусов, а днем +22…+27 (по северо-западу +16…+21) градусов. В регионе также пройдут кратковременные дожди с грозами.