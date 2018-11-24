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Жизнь
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Закаленные: фотоподборка о том, как живут жители самого холодного города на земле

Уже в декабре синоптики прогнозируют в Алтайском крае похолодание до -30 градусов. Изнеженные жители юга западной Сибири, такое ощущение, что и забыли, что такое настоящие морозы.

Как живется жителям Оймякона
Как живется жителям Оймякона
https://trinixy.ru

А между тем люди в Оймяконе, самом холодном населенном пункте на земле, без труда переносят и куда более суровые температуры. О том, как живут люди при 50- и даже 60-градусном морозе, смотрите в нашей подборке.

Источник: trinixy.ru

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