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12 августа
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Жизнь

«Закатила истерику»: оскандалившийся священник оправдался за насилие над младенцем

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Церковь.
Церковь.
СС0

До этого в Сети распространилось видео, на котором видно, как Фотий во время крещения с силой окунает годовалого ребенка в воду, несмотря на то, что тот кричит.

По словам игумена, в случившемся виновата мать ребенка. Он пояснил, что, если бы мать не закатила истерику, то обряд крещения прошел бы куда спокойнее.

«Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство», — отметил Фотий.

Кроме того, священник подчеркнул, что он выполнял свой пасторский долг, а мать ребенка начала кричать от нечего делать. Он также уточнил, что подобного рода случаи происходят на регулярной основе, и ничего необычного во время крещения не случилось.

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