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Жизнь

Заказник в Алтайском крае назвали в честь фронтовика-снайпера

В Алтайском крае заказнику регионального значения «Мамонтовский» присвоено имя фронтовика Алексея Кочегарова, сообщает официальный сайт края.

Заказник "Мамонтовский".
Заказник "Мамонтовский".
altairegion22.ru

Заказник «расположен в Мамонтовском и Романовском районах. Постановление о присвоении ему имени Кочегарова губернатор Виктор Томенко подписал 8 мая.

Алексей Кочегаров — участник Великой Отечественной войны, снайпер, кавалер ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени, награжден знаками отличия за проявленные мужество и отвагу. В послевоенные годы Кочегаров работал егерем заказника «Мамонтовский».

Отмечается, что инициаторами присвоения заказнику имени Алексея Федоровича выступили жители Мамонтовского района.

Заказник создан для сохранения экосистем Касмалинского ленточного бора с системой озер, мест естественного обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, лебедя, речных и нырковых уток и других животных.

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