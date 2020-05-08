Заказник в Алтайском крае назвали в честь фронтовика-снайпера

В Алтайском крае заказнику регионального значения «Мамонтовский» присвоено имя фронтовика Алексея Кочегарова, сообщает официальный сайт края.

Заказник «расположен в Мамонтовском и Романовском районах. Постановление о присвоении ему имени Кочегарова губернатор Виктор Томенко подписал 8 мая.

Алексей Кочегаров — участник Великой Отечественной войны, снайпер, кавалер ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени, награжден знаками отличия за проявленные мужество и отвагу. В послевоенные годы Кочегаров работал егерем заказника «Мамонтовский».

Отмечается, что инициаторами присвоения заказнику имени Алексея Федоровича выступили жители Мамонтовского района.

Заказник создан для сохранения экосистем Касмалинского ленточного бора с системой озер, мест естественного обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, лебедя, речных и нырковых уток и других животных.