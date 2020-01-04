Заключенные могут жаловаться на плохое содержание и требовать компенсацию

Российские заключенные получили право не только жаловаться на условия содержания в камере, но и подавать иски с требованием компенсации. Ранее они это делали через Европейский суд по правам человека в Страсбурге, пишет «Российская газета».

Поправки внесены в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления».

«Теперь любой заключенный, недовольный условиями в тюрьме, может подать иск в суды рядом с казенным домом и потребовать компенсацию. Для ее получения нужен только факт нарушения норм и правильно оформленный иск», — пишет газета.

При этом госпошлина по иску составит 300 рублей.

Издание также отмечает, что ранее в Страсбурге находилось около 750 жалоб российских заключенных. И если Европейский суд по правам человека принимал их позицию, то назначенный размер компенсации составлял от 2 тыс. до 10 тыс. евро.

В общей сложности российские заключенные отсудили у ФСИН около 3,4 млн евро, пишет «РГ». Именно поэтому проблему решили купировать в рамках российского законодательства.