Закон: депутаты снизили возраст для получения негосударственных пенсий

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому женщины смогут получать негосударственную пенсию с 55 лет, а мужчины — с 60 лет, сообщает ТАСС .

Таким образом, возраст выхода на негосударственную пенсию станет ниже.

Кроме того, законопроект предлагает исключить из оснований для негосударственной пенсии наличие страхового стажа. Документ также уточняет порядок обращения за негосударственной пенсией.

Поздний выход на негосударственную пенсию делает ее институт менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, поэтому объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается, уверены авторы документа, пишет bfm.ru.

Инициаторами закона стала группа депутатов Госдумы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.