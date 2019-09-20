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20 сентября 23°C

«Закон есть, а толку-то?». Карать за жестокое обращение с животными хотят с 14 лет

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для малолетних живодеров с 14-летнего возраста. Сейчас она наступает только с 16 лет, сообщает «РГ».

Печаль. Кот.
Печаль. Кот.
СС0

Депутаты Санкт-Петербугского заксобрания предложили внести статьи 245 и 258.1 Уголовного Кодекса РФ в список тех, по которым начинают судить с 14-летнего возраста. Авторы законопроекта подчеркнули, что задачи отправить подростка в тюрьму нет. Главное, преподать правовой урок — живых существ мучить неприемлемо.

Разработчики проекта отметили — несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети Интернет.

Уголовная ответственность начинается с 16 лет. Исключение составляет ряд статей, к примеру, убийство, изнасилование, разбой.

Правительственные эксперты не рекомендуют понижать возрастную планку еще и для живодеров. Они аргументировали свою позицию тем, что это может привести к дальнейшей криминализации общества: есть риск, что подросток, получив такое пятно в биографии, может и дальше пойти по наклонной.

Собака.
Собака.
pixabay.com

Заместитель председателя барнаульского приюта «Ласка» Софья Куликова убеждена — вопрос не в том, с какого возраста надо наказывать, а в том, что эта статья УК на практике не работает совсем.

Софья Куликова,
зампредседателя БГОО «Ласка»:

В большинстве случаев в полиции нам отвечают: «Отсутствует состав преступления». Закон есть, а толку-то? Надо еще и обеспечить эффективную практику этого закона, чтобы наказание за такие преступления было неизбежно. А когда они видят тотальную безнаказанность, то получается — один глаза выколол выставил в интернет, другой бензином облил и поджег. Никого не наказали. Несколько лет назад на Южном выкинули собаку с пятого этажа. Мы смогли привлечь живодера к уголовной ответственности, потому что все произошло на глазах нашего волонтера. Он очень быстро отреагировал, все зафиксировал, вызвал полицию — удалось наказать. А сколько было стреляных собак! И знаем, кто стрелял, ходили, писали заявления, но нам отказали в возбуждении уголовного дела.

По словам Куликовой, правоохранительные органы свои отказы мотивируют большой занятостью по настоящему серьезными преступлениями. Девушка недоумевает — если есть закон, то кто должен контролировать правонарушения, если полиция этим заниматься отказывается.

Софья Куликова,
зампредседателя БГОО «Ласка»:

Надо не только переписывать эти законы, а уже как-то их применять. Закон принят, рамки обозначены — запрещено выкидывать, стерилизовать обязаны, а кто учет-то ведет за соблюдением? Люди идут к нам в приют с просьбой помочь, если сосед избивает собачку. Но мы же не административная структура, что мы можем? Только поохать.

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