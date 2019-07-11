Закон о пчеловодстве поправят после массовой гибели пчел на Алтае

На очередной сессии депутаты АКЗС рассмотрят внесение изменений в закон о пчеловодстве, сообщил altapress.ru председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан.

Предполагается поправить пункт 8 статьи 13 «Организация охраны, рационального использования медоносных пчел и источников медосбора» Закона Алтайского края от 6 декабря 2010 года N 110-ЗС «О пчеловодстве». Применение средств химизации в сельском и лесном хозяйствах, в случае принятия изменений, разрешат лишь на расстоянии 8 км от населённого пункта.

Нынешняя редакция закона предполагает санитарно-защитную зону в 300 м от населенных пунктов.

По словам эксперта, это очень простая превентивная мера — даже на таре из-под ядохимикатов написано о разрешенном радиусе в 7 км.

Рассмотрение изменений согласовано с председателем комитета по аграрной политике и природопользованию Сергеем Серовым.

Что произошло?

В начале июля стало известно о массовом отравлении пчел в Алтайском крае. Они опыляли поля, которые до этого обрабатывались ядохимикатами от вредителей. По разным данным, это коснулось от семи до 30 муниципалитетов.

Специалисты Россельхознадзора исследуют в лаборатории подмор с 16 пасек (по данным на 8 июля), на которых случилось ЧП, а также растения с соседних полей и почву. Краевые власти встречаются и ведут переговоры с фермерами, пчеловодами и местными чиновниками, чтобы установить причины произошедшего.

Региональный минсельхоз обещал предоставить результаты этой работы в конце текущей или в начале следующей недели.