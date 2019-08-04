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Жизнь

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу

С 4 августа в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В законе прописано, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья от ЧС с учетом климатических и территориальных условий.

Эвакуация населения из зоны подтопления в Иркутской области.
Эвакуация населения из зоны подтопления в Иркутской области.
38.mchs.gov.ru

При этом регионы могут отказаться от разработки подобных программ, а страховщики имеют право не участвовать в них, сообщает «Интерфакс».

Cобственники жилья могут по своему усмотрению заключать договоры страхования или отказаться от них.

Владелец имущества заплатит за базовый полис страхования от ЧС порядка 300 рублей в год.

Выплаты страховщиков при наступлении условий ЧС составят от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в случае полного разрушения жилья, пишет bfm.ru. Если убытки превысят установленную ценовым коридором сумму, выплаты будут осуществляться из регионального бюджета.

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