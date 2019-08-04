Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу

При этом регионы могут отказаться от разработки подобных программ, а страховщики имеют право не участвовать в них, сообщает «Интерфакс».
Cобственники жилья могут по своему усмотрению заключать договоры страхования или отказаться от них.
Владелец имущества заплатит за базовый полис страхования от ЧС порядка 300 рублей в год.
Выплаты страховщиков при наступлении условий ЧС составят от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в случае полного разрушения жилья, пишет bfm.ru. Если убытки превысят установленную ценовым коридором сумму, выплаты будут осуществляться из регионального бюджета.