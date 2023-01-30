Закон об индексации маткапитала на 11,9% вступит в силу в феврале

Материнский капитал увеличат на 11,9% с 1 февраля. Для семей с одним ребенком его размер достигнет 586 946,72 рубля.
При рождении второго ребенка размер доплаты — 188 681,53 рубля.
Кроме того, на 11,9% повысят размер ряда пособий. В частности, по уходу за ребенком, а также единовременного пособия.
Также, напомнил Володин, с начала февраля введут запрет на поставки российской нефти иностранным компаниям. Если контракты не подразумевают фиксацию предельной цены.
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