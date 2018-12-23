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Жизнь
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Законно ли передавать долги коллекторам?

Дмитрий из Новоалтайска спрашивает: «У меня есть должник. Я устал требовать с него деньги обратно и намерен передать функции по взысканию долга коллекторам. Это законно?»

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю сообщили:

Вы можете передать права на взыскание долга другому лицу. Но нужно иметь ввиду, что № ваши действия не должны противоречить закону № 230-ФЗ. Кредитор и профессиональный коллектор, действующий в его интересах, имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), направления смс-уведомлений, телеграфных текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, почтовых отправлений.

Кроме того, должник с кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах могут заключить дополнительное письменное соглашение, в котором вправе предусмотреть иные способы взаимодействия, отличные от предусмотренных законодательством.

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