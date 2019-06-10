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11 июня
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Жизнь

Законодатели хотят ограничить число кошек и собак в доме

Максимальное число питомцев в доме или квартире в России могут начать рассчитывать из метража жилплощади. Такую рекомендацию правительству собирается утвердить комитета Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пишет «Парламентская газета».

Жительница Белоглазово приютила 36 кошек и собак.
Жительница Белоглазово приютила 36 кошек и собак.
Скриншот видео vesti22.tv / youtube.com

Что еще предлагают сенаторы?

1. Сенаторы также рекомендуют разработать поправки в законодательство, которые бы установили административную ответственность за плохое обращение с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность.

Она наступает, когда человек причиняет животному боль и страдания из корыстных или хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Административные наказания могли бы применяться за менее тяжкие правонарушения, считают сенаторы, например, если действия живодера не привели к увечью.

2. Члены СФ считают, что нужно принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания.

3. Кроме того, необходимо создать и внедрить единую информационную базу данных учёта домашних животных, считают сенаторы.

4. Минприроды предлагается разработать правила перемещения через границы регионов дельфинов и других морских млекопитающих, цирковых и зоопарковых животных, чтобы обеспечить их здоровье во время таких поездок.

Квартира в Барнауле, где живет 61 кошка.
Квартира в Барнауле, где живет 61 кошка.
@catshelp22

5. Также министерству рекомендуют предложить регионам предусмотреть финансирование, предоставление земельных участков, проектирование и строительство приютов для животных, в том числе специализированных, в которых можно будет надлежащим образом содержать диких животных, до этого живших в неволе и конфискованных, если возвратить их в среду обитания невозможно.

Сколько приютов в России?

В СФ провели мониторинг, который показал, что всего в России 412 приютов для животных и 219 пунктов передержки, рассказала зампред комитета по природопользованию Ирина Гехт. Планируется открыть еще 67 приютов.

Но ситуация неоднородная. Например, в Челябинской области есть 23 таких учреждения и 5 ещё будут строить, в Московской области их 18, в Татарстане — 12, а в Курганской и Владимирской областях, Чеченской Республике и Серверной Осетии — по одному.

В 4 регионах нет ни одного приюта и создавать их не собираются. При этом по закону об ответственном обращении с животными безнадзорных зверей запрещено умерщвлять, и приюты необходимы, чтобы поместить туда животных, вакцинировать и стерилизовать их, а в случае, если нет возможности выпустить их обратно в среду, обеспечить их дожитие.

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