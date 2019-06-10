Законодатели хотят ограничить число кошек и собак в доме

Что еще предлагают сенаторы?
1. Сенаторы также рекомендуют разработать поправки в законодательство, которые бы установили административную ответственность за плохое обращение с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность.
Она наступает, когда человек причиняет животному боль и страдания из корыстных или хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Административные наказания могли бы применяться за менее тяжкие правонарушения, считают сенаторы, например, если действия живодера не привели к увечью.
2. Члены СФ считают, что нужно принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания.
3. Кроме того, необходимо создать и внедрить единую информационную базу данных учёта домашних животных, считают сенаторы.
4. Минприроды предлагается разработать правила перемещения через границы регионов дельфинов и других морских млекопитающих, цирковых и зоопарковых животных, чтобы обеспечить их здоровье во время таких поездок.
5. Также министерству рекомендуют предложить регионам предусмотреть финансирование, предоставление земельных участков, проектирование и строительство приютов для животных, в том числе специализированных, в которых можно будет надлежащим образом содержать диких животных, до этого живших в неволе и конфискованных, если возвратить их в среду обитания невозможно.
Сколько приютов в России?
В СФ провели мониторинг, который показал, что всего в России 412 приютов для животных и 219 пунктов передержки, рассказала зампред комитета по природопользованию Ирина Гехт. Планируется открыть еще 67 приютов.
Но ситуация неоднородная. Например, в Челябинской области есть 23 таких учреждения и 5 ещё будут строить, в Московской области их 18, в Татарстане — 12, а в Курганской и Владимирской областях, Чеченской Республике и Серверной Осетии — по одному.
В 4 регионах нет ни одного приюта и создавать их не собираются. При этом по закону об ответственном обращении с животными безнадзорных зверей запрещено умерщвлять, и приюты необходимы, чтобы поместить туда животных, вакцинировать и стерилизовать их, а в случае, если нет возможности выпустить их обратно в среду, обеспечить их дожитие.