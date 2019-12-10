«Клянусь свято соблюдать Конституцию»: Росгвардия обзаведется собственной присягой

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, регламентирующий принятие присяги в Росгвардии, пишет « Парламентская газета ».

Авторы инициативы поясняют, что в Росгвардии проходят службу и военнослужащие, и сотрудники полиции. При этом военную присягу дают только военнослужащие, а получающие звания полицейских лишены такой возможности.

Отмечается, что в законе о национальной гвардии нет положения о порядке приведения к присяге, как и текста самой присяги.

Новый законопроект призван устранить этот пробел. Предлагается дополнить ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ» новой статьей, устанавливающей как саму присягу сотрудника Росгвардии, так и ее текст.

В тексте присяги, в частности, говорится: «Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы».

Прапорщик полиции с Урала Анна Храмцова названа самой красивой в Росгвардии. rosgvard.ru

Также росгвардейцы обязуются «достойно исполнять свой служебный долг и возложенные обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка».

Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — заверил Пискарев.

Вторым автором законопроекта числится замглавы комитета Александр Хинштейн, который до сентября 2018 осуществлял полномочия советника директора Росгвардии.