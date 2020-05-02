Закрытые границы: в полиции рассказали, как теперь людям въехать в Алтайский край

Главное управление МВД России по Алтайскому краю рассказало о патрулировании границ региона в связи ужесточением въездного режима.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.

В правоохранительном ведомстве подчеркивают, что решение ужесточить режим въезда в Алтайский край принято по итогам анализа складывающейся эпидемиологической ситуации и прогноза ее развития.

«С 00 часов 1 мая на 11 временных пропускных пунктах административных границ Алтайского края заступили наряды ГИБДД. В их задачи входит оказать содействие сотрудникам Роспотребнадзора, Росгвардии, органов местного самоуправления по ограничению посещения Алтайского края для граждан в целях отдыха, туризма и путешествий», — рассказали в ГУ МВД.

В данный момент всем прибывающим разъясняют, что при въезде в регион придется пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в край, а также сообщить о приезде в службу 112.

У всех гостей края будут взяты данные о целях приезда, месте и сроках пребывания.

Напомним, по состоянию на 1 мая число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае составило 423 человека (в том числе 35 детей).