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Жизнь

Закрытые похороны: названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Писатель и общественный деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания, рассказали в пресс-службе «Другой России».

Свеча.
Свеча.
CC0

Лимонов скончался 17 марта в Москве.

«Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми для широкой общественности и СМИ. Таким было его последнее желание», — отмечается в сообщении партии «Другая Россия».

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области (ныне Нижегородская область), пишет «Росбалт». Вел политическую деятельность.

Эдуард Лимонов — скандально известный оппозиционер и эпатажный писатель-авангардист, организатор регулярных «Маршей несогласных». Он известен по произведениям «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Палач», «Иностранец в смутное время».

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