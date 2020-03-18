Закрытые похороны: названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Лимонов скончался 17 марта в Москве.
«Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми для широкой общественности и СМИ. Таким было его последнее желание», — отмечается в сообщении партии «Другая Россия».
Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области (ныне Нижегородская область), пишет «Росбалт». Вел политическую деятельность.
Эдуард Лимонов — скандально известный оппозиционер и эпатажный писатель-авангардист, организатор регулярных «Маршей несогласных». Он известен по произведениям «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Палач», «Иностранец в смутное время».