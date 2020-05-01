Закрытие кабаков, установка тахографов и трудовые патенты: что изменится в жизни россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий, снижение цен на нефть и увеличение пенсий. Об этих и других новшествах в законодательстве — в ежемесячном обзоре Altapress.ru.

Ограничение комиссии банка

С 1 мая Центробанк РФ ограничил размер максимальной комиссии для физических лиц в федеральной Системе быстрых платежей. Такая мера была принята еще в конце марта и направлена на «поддержку потребителей финансовых услуг, снижения рисков для их финансового благополучия в дальнейшем».

Бизнес. Деньги. СС0

Теперь переводы до 100 тыс. рублей — полностью свободны от комиссии. Для более дорогих переводов комиссионная плата может составлять не более 0,5% от общей суммы и не более 1,5 тыс. рублей. Сейчас в Системе быстрых платежей участвуют более 50 банков. В их числе — Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк.

Снижение экспортной пошлин на нефть

Весной цены на нефть марки WTI упали на мировом рынке до нуля. Это привело к резкому снижению стоимости топлива других марок. В связи с этим в России снизили экспортную пошлину на нефть до 6,8 долларов за тонну.

Оценка качества нефти. пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Налог на экспорт товарного бензина снизится до 2 долларов, прямогонного (нафта) — до 3,7 долларов. Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СПГ обнулится, а на кокс понизится до 0,4 доллара.

Увеличение пенсий

С 1 мая увеличат военные пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей Красной армии.

Барнаульские ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Елизавета Химченко , altapress.ru/

Кроме того, увеличат выплаты пенсионерам, чья страховая пенсия не дотягивает до прожиточного минимума.

Тахографы для физических лиц

Физлица, осуществляющие городские, пригородные и международные перевозки на автобусах с 1 мая обязаны установить тахографы.

Приборная панель , тахограф. СС0

Нововведение касается транспортных средств, рассчитанных на восемь человек и более. А также на автомобили массой от 5 тонн, соответствующих экологическому классу Евро-4 и выше.

Трудовые патенты

С 5 мая мигранты смогут многократно переоформлять трудовые патенты без выезда из России.

Раньше, не покидая РФ, они могли работать в нашей стране не более двух лет. Теперь ограничение сняли, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Штрафы за незаконную перепланировку

С 5 мая начнут применять санкции за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. В том числе подвалов и подсобок.

Подвал , старый дом. CC0

Размер штрафа для должностных лиц — от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических — от 40 до 50 тыс. рублей. Величина взысканий для граждан — от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Закрытые кабаки

С 5 мая запрещается продажа алкоголя в заведениях площадью зала обслуживания менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Каждый регион на свое усмотрение может устанавливать более жесткие требования к площади помещений.