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Жизнь

Закрытый опрос ФСО показал, как бизнесмены относятся к силовикам

27 мая президент РФ Владимир Путин встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Бизнес-омбудсмен представил главе государства доклад о положении дел с правами человека в предпринимательской сфере, пишет РБК.

Бизнес. Документы.
Бизнес. Документы.
СС0

Приложением к докладу стал экспертный опрос Федеральной службы охраны (ФСО).

Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, ученых-юристов, прокуроров и правозащитников) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию.

Первая часть исследования — сборный опрос специалистов и переживших уголовное преследование предпринимателей об общем состоянии бизнес-климата в стране.

Среди экспертов 69,2% не считают ведение бизнеса в России безопасным. По результатам опроса в 2017 году их доля составляла 57,1%, в 2018-м — 67,2%. Бизнесмены относятся к перспективам ведения бизнеса в стране еще скептичнее — 84,4% считают это небезопасным, пишет bfm.ru.

Доля респондентов, считающих, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, почти не изменилась: в 2018 году — 70,5%, в 2019-м — 70,7%.

Всего были опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.

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