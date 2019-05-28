Закрытый опрос ФСО показал, как бизнесмены относятся к силовикам

Приложением к докладу стал экспертный опрос Федеральной службы охраны (ФСО).
Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, ученых-юристов, прокуроров и правозащитников) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию.
Первая часть исследования — сборный опрос специалистов и переживших уголовное преследование предпринимателей об общем состоянии бизнес-климата в стране.
Среди экспертов 69,2% не считают ведение бизнеса в России безопасным. По результатам опроса в 2017 году их доля составляла 57,1%, в 2018-м — 67,2%. Бизнесмены относятся к перспективам ведения бизнеса в стране еще скептичнее — 84,4% считают это небезопасным, пишет bfm.ru.
Доля респондентов, считающих, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, почти не изменилась: в 2018 году — 70,5%, в 2019-м — 70,7%.
Всего были опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.