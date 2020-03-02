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Жизнь

Закупку наклеек «На Берлин!» для новосибирской Росгвардии просят отменить

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Twitter попросил отменить конкурс на выполнение ремонта автомобилей новосибирской Росгвардии.

"На Берлин!".
"На Берлин!".
Flot.com

Хинштейн обратился к руководству Росгвардии с просьбой отменить закупку запчастей для которых машин, в том числе и наклеек «На Берлин!».

«Дело хорошее, но не за бюджетные средства. Уже обратился к руководству Росгвардии», — написал председатель комитета Госдумы по информполитке и связи.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что ведомство организовало закупку в рамках программы госвооружений.

Стоимость одной наклейки — 436 рублей, а общая стоимость контракта — 800 тысяч. В списке также указаны наклейки с изображением звезды, самолета, танка и надписью «Пропускать везде».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пообещал изучить ситуацию.

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