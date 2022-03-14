Зал повышенного комфорта Priority Pass закрылся в Барнаульском аэропорту

С 14 марта приостановил свою работу зал повышенного комфорта оператора программы Priority Pass, предупредили держателей соответствующих карт лояльности в Барнаульском аэропорту.

«Стоит отметить, что Бизнес-зал Аэропорта Барнаул продолжает свою работу в обычном режиме», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Услугами Бизнес-терминала могут воспользоваться только пассажиры на внутренних рейсах, так как пункт пропуска через границу располагается в международном секторе аэропорта.

Collinson Group, оператор программ Priority Pass и LoungeKey, в ночь с 11 на 12 марта приостановил работу в России.

«В связи с текущими событиями в Украине, мы временно приостанавливаем доступ к бизнес залам партнеров и предложениям в аэропортах России», — говорится на сайте Priority Pass.