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Жизнь

«Залито фекалиями»: барнаульцы пожаловались на вонь в районе Малахова

Жители домов в районе ул. Малахова и Гущина пожаловались на вонь, которая доносится с озера. Пост опубликовало сообщество Barnaul22.

ЧП на Озерной.
ЧП на Озерной.
Barnaul22

Жители утверждают, что канализационные стоки выливаются на поверхность.

«Все озеро залито фекалиями, ужасный запах. Пока никто никаких мер по устранению не принимает. В водоеме летом плавали утки, была рыба, а теперь что?» — сетуют горожане.

Специалисты водоканала уже выехали на место, нашли причину ЧП и устраняют.

Как оказалось, нештатная ситуация произошла на железобетонной сети водоотведения диаметром 1200 мм.

Коммунальщики готовятся к восстановительным работам. Ограничений по работе водоснабжения и водоотведения для жителей нет.

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