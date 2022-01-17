«Залито фекалиями»: барнаульцы пожаловались на вонь в районе Малахова

Жители домов в районе ул. Малахова и Гущина пожаловались на вонь, которая доносится с озера. Пост опубликовало сообщество Barnaul22 .

Жители утверждают, что канализационные стоки выливаются на поверхность.

«Все озеро залито фекалиями, ужасный запах. Пока никто никаких мер по устранению не принимает. В водоеме летом плавали утки, была рыба, а теперь что?» — сетуют горожане.

Специалисты водоканала уже выехали на место, нашли причину ЧП и устраняют.

Как оказалось, нештатная ситуация произошла на железобетонной сети водоотведения диаметром 1200 мм.

Коммунальщики готовятся к восстановительным работам. Ограничений по работе водоснабжения и водоотведения для жителей нет.