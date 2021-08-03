Замечательная учительница химии из Барнаула ушла из жизни в свой первый нерабочий день

Раиса Андреевна разработала целостную авторскую педагогическую систему выявления и поддержки одаренных детей. Она умела безошибочно выделять среди учащихся способных учеников и увлекать их наукой.
За годы работы учителем Раиса Коркина подготовила более 200 победителей и призеров олимпиад различного уровня, в том числе международного. Лучшие ее ученики получают право внеконкурсного поступления на химический факультет МГУ и в другие ведущие вузы страны.
Созданная при гимназии много лет назад Химическая воскресная школа имени Д.И. Менделеева до последнего дня жизни Раисы Андреевны собирала ярких, молодых, пытливых и амбициозных ребят.
Химия — это музыка жизни, это мозг и язык человечества, — считала она.
О некоторых своих учениках она рассказывала в интервью altapress.ru.
В этом году Раиса Андреевна написала заявление об увольнении по собственному желанию с 28 июля. Мы уговорили ее остаться до 31 числа. Есть грустный символизм в том, что она ушла из жизни в свой первый нерабочий день, — сказал телеканалу «Катунь 24» директор «Гимназии № 22» Андрей Громов.
Соболезнуем родным и близким.