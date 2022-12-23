23 декабря
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Жизнь

«Замечательный» обед с тараканами выдался у российских школьников в столовой

О супе с насекомыми, который подали детям в столовой местной школы № 5, рассказали жители Канска.

Обед в столовой школы №5 в Канске
Обед в столовой школы №5 в Канске
"ЧП Канск"

Как пишут в паблике «ЧП Канск», люди «уже за столько лет учебы привыкли к ползующим тараканам по всей школе».

«Блин! Неужели нельзя хорошо потравить ? Вот такой «замечательный» обед подают в 5-й школе… — сокрушаются авторы поста.

Корреспонденту NGS24.RU инцидент с обнаруженной живностью в супе прокомментировать не смогли, сославшись на отсутствие директора на рабочем месте.

По словам сотрудника учебного заведения, руководитель уехал на совещание. В свою очередь в Роспотребнадзоре Красноярска сообщают, что ведомство объявило школе предостережение.

В предстоящие выходные в пищеблоке и во всех помещениях школы проведут внеплановую дезинсекцию.

А тем временем пользователи в комментариях иронизируют по поводу неприятной находки:

«Вкусно — и точка», «Белок полезен, он желудок обволакивает», «Вот и потравили. Бедолага погиб в супе!».

Ранее стало известно, что тараканы обедают вместе с малышами в барнаульском детсаду.

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