Тараканы обедают вместе с малышами в барнаульском детсаду

Как сообщили родители малышей, тараканы ползают не только по еде, но и по стенам, кабинкам, пластилину.

«Заведующей на данную ситуацию все равно, у нее один ответ: „Мы травили их“. Но. когда бы я ни пришла туда, их меньше не становилось. <…> Когда тараканы выползают из-под запеканки, это уже слишком», — говорит мама одного из детей.

На фотографиях видно, как по стенам детского сада также бегают мухоловки.

При этом ранее сообщалось, что в алтайских школах и детских садах усилят режим дезинфекции. А на улучшение питания в барнаульских детсадах направили 9,3 млн рублей.