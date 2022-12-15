15 декабря
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Жизнь

Тараканы обедают вместе с малышами в барнаульском детсаду

Барнаульцы пожаловались, что детский сад № 162 оккупировали тараканы и мухоловки, пишет «В курсе 22».

Детский сад №162.
Детский сад №162.
"В курсе 22".

Как сообщили родители малышей, тараканы ползают не только по еде, но и по стенам, кабинкам, пластилину.

«Заведующей на данную ситуацию все равно, у нее один ответ: „Мы травили их“. Но. когда бы я ни пришла туда, их меньше не становилось. <…> Когда тараканы выползают из-под запеканки, это уже слишком», — говорит мама одного из детей.

На фотографиях видно, как по стенам детского сада также бегают мухоловки.

При этом ранее сообщалось, что в алтайских школах и детских садах усилят режим дезинфекции. А на улучшение питания в барнаульских детсадах направили 9,3 млн рублей.

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